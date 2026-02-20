Απόντας αλλά με αρχηγικό μήνυμα - «Κάντε την έδρα μας να βράζει»

Ο Πιέρος Σωτηρίου λόγω του τραυματισμού του που τον κρατά για αρκετό καιρό εκτός αγωνιστικής δράσης, θα είναι απών από το ντέρμπι του ΑΠΟΕΛ με την Ομόνοια.

Με ανάρτησή του, ο αρχηγός των γαλαζοκιτρίνων στέλνει το μήνυμά του προς τους οπαδούς για να στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές.

«Mπορεί την Κυριακή να μη βρίσκομαι στο γήπεδο, αλλά η καρδιά μου θα είναι εκεί. Και σας θέλω όλους δίπλα στην ομάδα, δυνατούς και ενωμένους. Είναι από αυτά τα παιχνίδια που δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Χρειάζεται πάθος, φωνή και πίστη.

Δώστε ώθηση στους συμπαίκτες από το πρώτοκ λεπτό, δείξτε τι σημαίνει να παίζεις με αυτό το έμβλημα. Να είστε η δύναμη που δεν κουράζεται ποτέ. Κάντε την έδρα μας να βράζει, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η δύναμή σας φαίνεται, ακούγεται και κάνει τη διαφορά. ΜΟΝΟ ΑΠΟΕΛ».