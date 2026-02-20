Έδωσε αρνητική απάντηση στη Μαρσέιγ ο Αλόνσο

Ο Χαμπίμπ Μπεγιέ, αφού έλυσε το συμβόλαιο του με τη Ρεν, είναι πλέον ο νέος προπονητής της Μαρσέιγ. Ο σύλλογος της Βρετάνης απέλυσε τον Σενεγαλέζο προπονητή, ο οποίος στη συνέχεια συμφώνησε να καθήσει στον πάγκο της ομάδας της Μασαλίας, αναλαμβάνοντας μια μεγάλη πρόκληση, τη μεγαλύτερη έως τώρα στην καριέρα του. Ο 48χρονος κόουτς είναι η επιλογή της διοίκησης του γαλλικού συλλόγου για να διαδεχθεί τον Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι.

Πάντως σύμφωνα με τη γαλλική ιστοσελίδα «RMC Sport» η διοίκηση της Μαρσέιγ, πριν από τον Μπεγιέ, πήγε να κάνει τη μεγάλη κίνηση προσεγγίζοντας τον Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος είναι χωρίς δουλειά μετά την απόλυση του από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει πως η ομάδα της Μασαλίας τού έδινε «λευκή επιταγή» για να πάει στο «Βελοντρόμ», αλλά ο Ισπανός κόουτς απέρριψε τη δελεαστική αυτή προσφορά χαρακτηρίζοντας ως «χαοτική» την κατάσταση στο σύλλογο του λιμανιού.