Eξετάζει το ενδεχόμενο κυρώσεων για παίκτες που καλύπτουν το στόμα τους

Το συμβάν με τον Βινίσιους, φέρνει αλλαγές...

Η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε παίκτες που καλύπτουν το στόμα τους, μετά το περιστατικό του Πρεστιάνι με τον Βινίτσιους, στν αγώνα της Μπενφίκα με την Ρεάλ Μαδρίτης (0-1) στα playoffs της νοκ άουτ φάσης του Champions League, στο «Estádio da Luz» στη Λισαβόνα.

Ο Βινίσιους ισχυρίστηκε ότι ο Τζανλούκα Πρεστιάνι της Μπενφίκα έκανε ένα ρατσιστικό σχόλιο εναντίον του, τον είπε «μαϊμού», προκαλώντας δεκάλεπτη διακοπή και υποχρεώνοντας χθες (18/2) την UEFA να ανακοινώσει την έναρξη έρευνας.

Ο Αργεντινός μέσος Τζανλούκα Πρεστιάνι, ο οποίος αρνήθηκε ότι εξέφρασε προσβολές, κάλυπτε το στόμα του με τη φανέλα του, μια ενέργεια που εμπόδισε την ανάγνωση των χειλιών και την άμεση επαλήθευση των γεγονότων.

Μετά το περιστατικό, μια ομάδα πρώην παικτών με δεσμούς με τη FIFA εργάζεται πάνω σε μια πρόταση για την επιβολή κυρώσεων σε αθλητές που καλύπτουν το στόμα τους κατά τη διάρκεια συνομιλιών στο γήπεδο, όπως αναφέρει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα της Αργεντινής, marketingregistrado.

Όπως είναι γνωστό οι ποδοσφαιριστές συχνά καλύπτουν το στόμα τους με τα χέρια τους η ανεβάζοντας τη φανέλα τους για να το καλύψουν, κατά τη διάρκεια των αγώνων, κυρίως για να αποφύγουν την ανάγνωση των χειλιών τους από τις κάμερες ή τους αντιπάλους όταν συνομιλούν.

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη