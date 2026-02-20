Η Ατλέτικο έβαλε «δυνατά» στο στόχαστρο τον Τζόλη

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Oι εμφανίσεις του με την Μπριζ φέρνουν... προτάσεις.

Ο Χρήστος Τζόλης ήταν ο άνθρωπος που κράτησε την Μπριζ μέσα στη μάχη της πρόκρισης στους 16 του Champions League σκοράροντας κόντρα στην Ατλέτικο, με ισπανικό μέσο να αποκαλύπτει πως οι ροχιμπλάνκος του Ντιέγκο Σιμεόνε τον έχουν βάλει ψηλά στη μεταγραφική τους λίστα για την ενίσχυσή τους τη νέα σεζόν.

Η Μπριζ αποδείχτηκε πολύ σκληρή για να πεθάνει στην πρώτη κόντρα της με την Ατλέτικο για τα playoffs του Champions League, με τον Χρήστο Τζόλη να σκοράρει λίγο πριν από το φινάλε και να υπογράφει το 3-3 μεταξύ των δύο ομάδων που άφησε ανοιχτούς τους λογαριασμούς τους ενόψει της ρεβάνς στο “Μετροπολιτάνο”.

Πέρα από το γκολ του ο διεθνής στράικερ είχε συνολικά μία εξαιρετική εμφάνιση το βράδυ της Τετάρτης “υποχρεώνοντας” την UEFA να τον συμπεριλάβει στην καλύτερη ενδεκάδα της εβδομάδας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, με το παιχνίδι του αυτό να τον βάζει στο μεταγραφικό κάδρο και των αντιπάλων του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ ισπανικής ιστοσελίδας που ασχολείται με το ρεπορτάζ της “Ατλέτι”, ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Ματέου Αλεμάνι, περιμένει πώς και πώς τη ρεβάνς στην Μαδρίτη για να αναλύσει έναν παίκτη που ήταν στο ραντάρ της Ατλέτικο στο παρελθόν και ο οποίος αποτελεί εκ νέου υποψήφιο στόχο της.

Και αυτό γιατί ο 24χρονος -σύμφωνα με το σκάουτινγκ των ανθρώπων της Ατλέτικο- έχει ως ατού την ικανότητά του να ντριμπλάρει τους αντιπάλους του στο ένας-με- έναν χάρη στην ταχύτητά του ενώ δημιουργεί φάσεις, με την Ατλέτικο να αναζητεί έναν τέτοιο παίκτη λόγω της δεδομένης δυσκολίας που αντιμετωπίζει στο να παράγει πολλές καθαρές ευκαιρίες.

Σημειώνεται πως ο Τζόλης μετράει μέχρι στιγμής 8 γκολ και 7 ασίστ σε 28 επίσημα παιχνίδια του με την Μπριζ από την αρχή της σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις, με τη ρεβάνς μεταξύ των δύο ομάδων να αντιμετωπίζεται ως μία πρώτης τάξης ευκαιρία για την Ατλέτικο να δουν ο διεθνής φορ είναι έτοιμος για τη… μετάβαση στο σύνολο του Ντιέγκο Σιμεόνε.

Διαβαστε ακομη