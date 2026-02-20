Η κλήση της Εθνικής Γυναικών για τους αγώνες με Νησιά Φαρόε και Ρουμανία
Σε ρυθμούς προετοιμασίας μπαίνει από την ερχόμενη εβδομάδα η Εθνική μας ομάδα Γυναικών ενόψει των πρώτων της υποχρεώσεων μέσα στο 2026.
Η ομάδα μας στις 2 Μαρτίου θα αντιμετωπίσει σε φιλικό αγώνα στο Δασάκι τα Νησιά Φαρόε και το Σάββατο 7 Μαρτίου τη Ρουμανία, πάλι στο Δασάκι για την πρεμιέρα της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
Σημειώνεται ότι και οι δύο αγώνες μας θα αρχίσουν στις 14:00.
Από τον Ομοσπονδιακό μας προπονητή Ρένο Δημητριάδη κλήθηκαν οι ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες:
ΑΕΚ Αθηνών: Άντρη Βιολάρη
ΟΦΗ Κρήτης: Μαρία Παναγιώτου
Athlone Town AFC: Μαρία Ματθαίου
Apollon Ladies: Στέφι Χάρτυ, Μαριλένα Γεωργίου, Φιλίππα Σάββα, Γαλήνη Ζαχαρίου, Μαρήλια Κωνσταντίνου
Άρης Λεμεσού: Άντρια Κούσικ, Ευθαλία Σιακαλλή, Λουκρητία Χρυσοστόμου, Σοφία Μάκπεθ, Χριστίνα Κυριακίδη, Χρύσω Μιχαήλ
Ομόνοια Λευκωσίας: Κωνσταντίνα Κουζάλη, Μαρία Ζαμανή, Σάρα Παπαδοπούλου, Χαρά Χαραλάμπους, Έλενα Αριστοδήμου, Μαρία Αστανιού, Χρυσήλια Αγγελή, Μαριάμ Συμεού
Πάφος FC: Ελευθερία Πουλλή, Αντριάνα Χριστοφή
Loughborough University: Σόφη Διονυσίου
Η πρώτη προπόνηση θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στο Κοινοτικό Στάδιο Πυργών.
Συγκέντρωση στις 16:30 και προπόνηση στις 17:30.
Οι προπονήσεις θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στο Κοινοτικό Στάδιο Πυργών.