Η κλήση της Εθνικής Γυναικών για τους αγώνες με Νησιά Φαρόε και Ρουμανία

Σε ρυθμούς προετοιμασίας μπαίνει από την ερχόμενη εβδομάδα η Εθνική μας ομάδα Γυναικών ενόψει των πρώτων της υποχρεώσεων μέσα στο 2026.

Η ομάδα μας στις 2 Μαρτίου θα αντιμετωπίσει σε φιλικό αγώνα στο Δασάκι τα Νησιά Φαρόε και το Σάββατο 7 Μαρτίου τη Ρουμανία, πάλι στο Δασάκι για την πρεμιέρα της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Σημειώνεται ότι και οι δύο αγώνες μας θα αρχίσουν στις 14:00.

Από τον Ομοσπονδιακό μας προπονητή Ρένο Δημητριάδη κλήθηκαν οι ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες:

ΑΕΚ Αθηνών: Άντρη Βιολάρη

ΟΦΗ Κρήτης: Μαρία Παναγιώτου

Athlone Town AFC: Μαρία Ματθαίου

Apollon Ladies: Στέφι Χάρτυ, Μαριλένα Γεωργίου, Φιλίππα Σάββα, Γαλήνη Ζαχαρίου, Μαρήλια Κωνσταντίνου

Άρης Λεμεσού: Άντρια Κούσικ, Ευθαλία Σιακαλλή, Λουκρητία Χρυσοστόμου, Σοφία Μάκπεθ, Χριστίνα Κυριακίδη, Χρύσω Μιχαήλ

Ομόνοια Λευκωσίας: Κωνσταντίνα Κουζάλη, Μαρία Ζαμανή, Σάρα Παπαδοπούλου, Χαρά Χαραλάμπους, Έλενα Αριστοδήμου, Μαρία Αστανιού, Χρυσήλια Αγγελή, Μαριάμ Συμεού

Πάφος FC: Ελευθερία Πουλλή, Αντριάνα Χριστοφή

Loughborough University: Σόφη Διονυσίου

Η πρώτη προπόνηση θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στο Κοινοτικό Στάδιο Πυργών.

Συγκέντρωση στις 16:30 και προπόνηση στις 17:30.

Οι προπονήσεις θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στο Κοινοτικό Στάδιο Πυργών.

Διαβαστε ακομη