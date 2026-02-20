Τρίτωσε το «κακό» - Άσφαιρη μετά από καιρό

Τρίτωσε το κακό για την Ομόνοια και μάλιστα με τον ίδιο τρόπο.

Το «τριφύλλι» γνώρισε την ήττα από τη Ριέκα με 0-1, όπως και στα παιχνίδια της League Phase του Conference League με τη Μάιντς και τη Ράκοφ. Πέραν του ιδίου σκορ όμως και στα τρία ματς το σύνολο του Μπεργκ παρουσίασε αξιόλογη εμφάνιση, χάνοντας «δικά» του παιχνίδια.

Παράλληλα, η Ομόνοια στη ψεσινή αναμέτρηση έμεινε άσφαιρη μετά από αρκετές εβδομάδες. Στις 18 Δεκεμβρίου δεν σκόραρε στην τελευταία αγωνιστική επί της Ράκοφ και εκ τότε ακολούθησαν δέκα ματς.

Γνώρισε την ήττα από την ΑΕΛ (1-2) και ως κατ’ επέκταση από τον αποκλεισμό από το κύπελλο (βρήκε όμως τον δρόμο για τα δίχτυα) αλλά και την ήττα από τη Ριέκα.