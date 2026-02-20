Οι ενδείξεις δείχνουν... καμία

Eίναι αλήθεια πως η αλλαγή από τον Μάουρο Καμορανέζι του Σένσι, λίγο μετά την έναρξη του β΄ ημιχρόνου (57΄) απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα, εξέπληξε πάρα πολλούς. Όμως δεν σημαίνει πως ο Ιταλοαργεντινός δεν τον εμπιστεύεται. Απλώς θεώρησε πως οι συνθήκες του ματς προϋπόθεταν άλλα στοιχεία.

Το πιο πιθανόν σενάριο είναι πως θα κατεβάσει την ίδια ενδεκάδα στο «Στέλιος Κυριακίδης» στη δύσκολη αυριανή (18:00) αναμέτρηση με την Πάφος FC. Σε μία εξόρμηση όπου η Ανόρθωση καλείται να κάνει την υπέρβαση και να πιστοποιήσει πως βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Άλλωστε, στη βαθμολογική θέση που είναι, δεν έχει καμία πολυτέλεια και κάθε βαθμός είναι σημαντικός.

Η πιθανή λοιπόν ενδεκάδα θα απαρτίζεται από τον τερματοφύλακα Κάρλστρομ, τους Σεργίου και Κίκο ως φουλ μπακ και τριάδα της άμυνας τους Τόσιτς, Φουρτάδο και Καραμανώλη. Στο κέντρο θα επιλεγούν οι Κις, Μίντεντορπ και Σένσι, ενώ η επιθετική γραμμή θα αποτελείται από τους Λόπες και Ηλία.