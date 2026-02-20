Προνομιακές τιμές εγγραφής στο Cyprus Gran Fondo 2026 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία των προετοιμασιών για τη διοργάνωση του Cyprus Gran Fondo 2026, που διεξάγει η Activate Cyprus και φέτος θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 3-5 Απριλίου 2026, απομένουν ακόμη λίγες ημέρες για την εγγραφή των ποδηλατών και ποδηλατριών σε προνομιακές τιμές.

Το Cyprus Gran Fondo προσελκύει κάθε χρόνο επαγγελματίες και ερασιτέχνες ποδηλάτες από όλο τον κόσμο, προσφέροντας μία μοναδική και αγωνιστική εμπειρία μέσα από εντυπωσιακές και μαγευτικές διαδρομές της Κύπρου.

Η περίοδος, μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου, δίνει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να εξασφαλίσουν τη θέση τους, σε έναν από τους μεγαλύτερους ποδηλατικούς αγώνες που γίνονται στην Κύπρο, με μειωμένο κόστος.

Συγκεκριμένα, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου το αντίτιμο συμμετοχής είναι στα 250 ευρώ. Σημειώνεται ότι από την 1η Μαρτίου, οπότε και θα βρισκόμαστε πλέον σχεδόν ένα μήνα πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, το κόστος εγγραφής θα αυξηθεί κατά 50 ευρώ.

Το Cyprus Gran Fondo αποτελεί μέρος της διεθνής σειρά του UCI Gran Fondo World Series και, όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, το 25% των συμμετεχόντων θα έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Gran Fondo, που φέτος θα γίνει σε μία χώρα με πλούσια ποδηλατική ιστορία, την Ιαπωνία.

Ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο Cyprus Gran Fondo 2026 στο https://www.activatecyprus.com/granfondocyprus.