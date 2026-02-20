Οι... πτήσεις του Κουν πρέπει να συνεχιστούν

To νικηφόρο σερί του Απόλλωνα, έχει πολλές «υπογραφές». Δηλαδή, έβαλαν πολλοί το λιθαράκι τους από τον καιρό που έκατσε στον πάγκο ο Ερνάν Λοσάδα. Με τον Αργεντινό τεχνικό, όλα άλλαξαν στο κυανόλευκο στρατόπεδο.

Ο Φίλιπ Κουν είναι ένας από τους παίκτες που αποτελούν σημείο αναφοράς σε αυτό το απίστευτο σερί νικών των οκτώ αγώνων πρωταθλήματος. Το γεγονός ότι δεν δέχθηκε γκολ στα πέντε από αυτά, είναι κάτι που λέει πάρα πολλά. Κράτησε ανέπαφη την εστία σε διαστήματα των παιχνιδιών που η ομάδα του δεν είχε καλά πατήματα και έτσι τη βοήθησε να ορθοποδήσει. Όπως στον πρόσφατο αγώνα με την ΑΕΚ, όταν πίεσε ο αντίπαλος στην επανάληψη. Και όλοι στον Απόλλωνα ελπίζουν να συνεχίσει τις... πτήσεις και στα επόμενα ματς, στα οποία ο δείκτης δυσκολίας θα αυξηθεί.

Στο μεταξύ, με αμφίβολο τον Μαλεκκίδη, ολοκληρώνεται η προετοιμασία για την αυριανή αναμέτρηση με τον Εθνικό Άχνας στο «Αλφαμέγα». Θα απουσιάζει λόγω καρτών ο Λιούμπιτς.