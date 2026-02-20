Το Σάββατο (21/02) η 16η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Γυναικών

Με τις αναμετρήσεις της 16ης αγωνιστικής συνεχίζεται το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου η δράση του Πρωταθλήματος Γυναικών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους αγώνες Ολυμπιακός Λευκωσίας WFC - Apollon Ladies και Lakatamia FC - Ομόνοια Λευκωσίας.

Βαθμολογία: Apollon Ladies 30, Άρης 24, Ομόνοια Λευκωσίας 22, Lakatamia FC 9, Ολυμπιακός Λευκωσίας 0 βαθμούς.

Στον πίνακα των σκόρερ προηγείται η Ejzel Kinga (Άρης) με 16 τέρματα και ακολουθεί η Φρίτα (Apollon Ladies) με 13 τέρματα.

Ακολούθως το Πρωτάθλημα θα διακοπεί λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής μας ομάδας Γυναικών (φιλικό με Νησιά Φαρόε και επίσημο με Ρουμανία) και θα επαναρχίσει την Κυριακή 15 Μαρτίου.