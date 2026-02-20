BINTEO: Με Κις και τη νέα σεζόν η Ανόρθωση

Mε τη φανέλα της Ανόρθωσης θα συνεχίζει να αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Τάμας Κις.

Το συμβόλαιο του Ούγγρου μέσου ολοκληρωνόταν τον προσεχή Μάιο αλλά έδειξε πως είναι παίκτης στον οποίο μπορεί να στηρίξει τις προσπάθειές της η «Κυρία» και τη νέα σεζόν και τον αντάμειψε με ακόμη έναν χρόνο, δηλαδή μέχρι το 2027.

Κατέγραψε 16 συμμετοχές στο πρωτάθλημα (842 λεπτά συμμετοχής) και δύο στο κύπελλο (118).

Στον πρόσφατο αγώνα με την Ε.Ν. Ύψωνα, πέτυχε και το πρώτο του γκολ.