Βαθμολογία Formula 1: Πρώτος ο Ράσελ, όγδοος ο Φερστάπεν

Ο Τζορτζ Ράσελ εξακολουθεί να είναι πρώτος στην κατάταξη των πιλότων της Formula 1, παρότι η διαφορά μειώθηκε στους 4 πόντους από τον Κίμι Αντονέλι μετά τη νίκη του στην Κίνα.

Ο Σαρλ Λεκλέρ τερμάτισε τέταρτος και έχει υποχωρήσει 17 βαθμούς πίσω από τον Ράσελ, με τον Λιούις Χάμιλτον να είναι τέταρτος στην κατάταξη, αλλά μόνο έναν βαθμό πίσω από τον ομόσταβλό του. Ο Μαξ Φερστάπεν είναι μόλις όγδοος, καθώς εγκατέλειψε στην Κίνα.

Στην κατάταξη των κατασκευαστών, η Mercedes έχει επεκτείνει περαιτέρω το προβάδισμά της έναντι της Ferrari στους 31 βαθμούς χάρη σε ένα ακόμη 1-2.

