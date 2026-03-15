Αρμπελόα: «Πλέον μπορώ να πεθάνω χαρούμενος»

Αρμπελόα: «Πλέον μπορώ να πεθάνω χαρούμενος»

Μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ Μαδρίτης των χιλίων προβλημάτων φιλοξένησε στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου την Έλτσε για την 28η αγωνιστική της La Liga και με το επιβλητικό 4-1 πανηγύρισε μία άνετη νίκη.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης ο προπονητής της «Βασίλισσας», Άλβαρο Αρμπελόα, σε δηλώσεις που παραχώρησε εξέφρασε την χαρά του με έναν κάπως υπερβολικό τρόπο…

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Άλβαρο Αρμπελόα:

«Νομίζω ότι μπορώ να πεθάνω ευτυχισμένος μετά από μια νύχτα σαν την αποψινή. Για κάποιον που ανήλθε από το σύστημα των ακαδημιών και έφτασε στην πρώτη ομάδα μετά από τόσα χρόνια εκεί, είναι απίστευτο συναίσθημα.

Κοιτάξτε, μόλις μιλούσα με τον Γιάνιες και τον Αγουάδο, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι παίκτες που προπόνησα όταν ήταν 13 ή 14 ετών και το να τους δώσω την ευκαιρία να παίξουν στο Μπερναμπέου, ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για μένα.

Σε αυτό προστίθεται ο Καρβαχάλ, το κατεξοχήν προϊόν της ακαδημίας, καθώς και οι Φραν, Τιάγκο, Σέζαρ, Γκον... είναι απερίγραπτο. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι τους έβαλα, αλλά και με το πώς έπαιξαν. Έδειξαν πως αξίζουν τις ευκαιρίες που τους δίνονται.

«Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια νίκη μεγάλης αξίας, εναντίον ενός πολύ ενοχλητικού αντιπάλου λόγω του στυλ παιχνιδιού του. Αυτό που απαιτεί από εσένα, ο τρόπος που υποδέχονται την μπάλα και η ακρίβεια που πρέπει να τηρείς στην τοποθέτηση είναι ενοχλητικά.

Όπως είπα, υπήρξε τεράστια προσπάθεια από τους παίκτες μου την Τετάρτη, με πολλούς από αυτούς να αναγκάζονται να επαναλάβουν αυτήν την προσπάθεια και σήμερα. Είμαι λοιπόν πολύ ευγνώμων για αυτό που κάνουν τόσοι πολλοί από αυτούς, ευγνώμων σε όλους τους παίκτες της ομάδας μου για αυτήν την προσπάθεια, για την επιθυμία που δείχνουν, αλλά και για τη νίκη, η οποία ήταν το πιο σημαντικό πράγμα σήμερα».

