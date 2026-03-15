Ξέσπασμα… διαρκείας με πρωταγωνιστή (και) τον Κορέια

Σημάδια… ξεσπάσματος δείχνει η Πάφος τις τελευταίες δύο αγωνιστικές. Απαλλαγμένη από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, επικεντρώθηκε στους στόχους εντός συνόρων που δεν είναι άλλοι από το ευρωπαϊκό εισιτήριο και την κατάκτηση του κυπέλλου. Οι γαλάζιοι σκόραραν 11 γκολ (!) σε δύο αναμετρήσεις και έκλεισαν ιδανικά τον κύκλο των 26 αγωνιστικών.

Είναι μέσα στο κόλπο της Ευρώπης κι αυτό ικανοποιεί άπαντες. Στην παφιακή ομάδα αποφεύγουν να μιλήσουν για ανατροπή και κυνήγι του πρωταθλήματος καθώς γνωρίζουν πως υπάρχουν ομάδες που προπορεύονται και πως η αστάθεια των τελευταίων εβδομάδων αποτελεί στοιχείο προβληματισμού για τέτοιου είδους αντεπίθεση. Στόχος της Πάφου είναι να βλέπει κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και… όπου την βγάλει.

Στις τελευταίες δύο αναμετρήσεις ο Ζοάο Κορέια ήταν ο πρωταγωνιστής αφού από τα 11 γκολ, πέτυχε τα 5! Ο 29χρονος άφησε πίσω τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε στο πρόσφατο παρελθόν και δηλώνει έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα του στη δύσκολη συνέχεια σε play off και ημιτελικά κυπέλλου.

Το αξιοσημείωτο για τον Κορέια είναι πως μόνο με τη φανέλα της Πάφου κατάφερε να σκοράρει σε δύο διαδοχικά παιχνίδια. Την περίοδο 2024-25 σκόραρε κόντρα σε Απόλλωνα και ΑΠΟΕΛ (10η και 11η αγωνιστική), ενώ στην τρέχουσα βρήκε τον δρόμο για τα δίχτυα απέναντι σε Ε.Ν Ύψωνα και Ακρίτα. Με καμία άλλη ομάδα που αγωνίστηκε στο παρελθόν δεν ευστόχησε σε δύο σερί αγωνιστικές!

Μάλιστα, με τη φανέλα των γαλάζιων σκόραρε σύνολο 22 γκολ και έκανε… θρύψαλά την προσωπική του απόδοση με Τσάβες και Γκιμαράες που σκόραρε 11 γκολ με τη κάθε μια.