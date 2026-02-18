Κάλεσμα ΑΠΟΕΛ - Φωτίου για Ομόνοια: «Να αποδειχθεί για ακόμα μια φορά, η δύναμη της κερκίδας»

Το σχετικό απόσπασμα από την ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο, θα ήθελε να καλέσει τον κόσμο της Ομάδας, τον 12ο παίκτη του ΑΠΟΕΛ, να αγκαλιάσει και να στηρίξει τους ποδοσφαιριστές και τους προπονητές μας, αρχής γενομένης από το αιώνιο ντέρμπυ της ερχόμενης Κυριακής. Να αποδειχθεί για ακόμα μια φορά, η δύναμη της κερκίδας με εντυπωσιακή παρουσία και παλμό. Όμως πάντοτε μέσα σε αθλητοπρεπή πλαίσια και με την αποφυγή οποιασδήποτε ενέργειας που θα μπορούσε να αποτελέσει λόγο για παραπομπή της Ομάδας μας στον Αθλητικό Δικαστή, αφού η ομάδα μας κινδυνεύει και πρέπει ο καθένας να την προστατεύσει από οποιαδήποτε βαριά τιμωρία.