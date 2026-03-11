Ηττα για Τσιτσιπά και Τζόκοβιτς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μαζί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς αποκλείστηκαν στο διπλό του Indian Wells, στη φάση των «16» του τουρνουά στην Καλιφόρνια, από τους Γάλλους Αρτούρ Ριντεκνές και Βαλεντίν Βασερό με 2-0 σετ (7-6, 7-5), οι οποίοι πήραν την πρόκριση για την οκτάδα.

Η μεγάλη ευκαιρία χάθηκε στο 1ο σετ, όπου είχαν τριπλό set-point, ενώ και στο 2ο προηγήθηκαν με 5-3, αλλά οι αντίπαλοι τους βρήκαν τις λύσεις και προκρίθηκαν στα προημιτελικά της διοργάνωσης.