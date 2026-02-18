ΑΠΟΕΛ: Οι πρώτες ενέργειες Φωτίου - Συνάντηση με Γκαρσία και παίκτες

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΟΕΛ ενημερώνει για τις αποφάσεις και ενέργειες στην πρώτη του συνεδρία υπό την προεδρία του Χάρη Φωτίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ήδη συναντηθεί με τον προπονητή της ομάδας κ. García, τους ποδοσφαιριστές της Ομάδας, το τεχνικό επιτελείο και το υποστηρικτικό προσωπικό, ενώ συνάντηση πραγματοποιήθηκε και με το προσωπικό της Εταιρείας.

Άμεσα έχει γίνει επικοινωνία με το Σωματείο ΑΠΟΕΛ, με τους Βετεράνους Ποδοσφαιριστές και με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Φιλάθλων (ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ.). Με τους τρεις θεσμούς, έχουν ήδη καθοριστεί συναντήσεις για πλήρη συντονισμό με στόχο μια ενιαία πολιτική, που θα μας οδηγήσει, με ενότητα στην επόμενη μέρα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο νιώθει την ανάγκη να τονίσει το αυτονόητο. Ο ΑΠΟΕΛ δεν είναι ιδιοκτησία κανενός.

Ο ΑΠΟΕΛ είναι Ιδέα που εκφράζει τον Ελληνισμό της Κύπρου, την ιστορία αυτού του τόπου.

Ο ΑΠΟΕΛ ανήκει στο μεγάλο κόσμο του και όσοι κατά καιρούς έχουν την τιμή και το προνόμιο να βρίσκονται στα εκάστοτε Διοικητικά Συμβούλια είναι απλοί υπηρέτες αυτής της μεγάλης Ιδέας.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο, θα ήθελε να καλέσει τον κόσμο της Ομάδας, τον 12ο παίκτη του ΑΠΟΕΛ, να αγκαλιάσει και να στηρίξει τους ποδοσφαιριστές και τους προπονητές μας, αρχής γενομένης από το αιώνιο ντέρμπυ της ερχόμενης Κυριακής. Να αποδειχθεί για ακόμα μια φορά, η δύναμη της κερκίδας με εντυπωσιακή παρουσία και παλμό. Όμως πάντοτε μέσα σε αθλητοπρεπή πλαίσια και με την αποφυγή οποιασδήποτε ενέργειας που θα μπορούσε να αποτελέσει λόγο για παραπομπή της Ομάδας μας στον Αθλητικό Δικαστή, αφού η ομάδα μας κινδυνεύει και πρέπει ο καθένας να την προστατεύσει από οποιαδήποτε βαριά τιμωρία.