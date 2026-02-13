ΑΠΟΕΛ… ώρα μηδέν!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Πρόδρομος Πετρίδης δέχεται πυρά και πίεση από παντού και είναι άγνωστο τι θα πράξει

Η πρόκριση στα ημιτελικά του κυπέλλου και η συνέχιση του ΑΠΟΕΛ σε μία διοργάνωση που ρεαλιστικά μπορεί να διεκδικήσει φέτος, ήρθε σε δεύτερη μοίρα. Κι΄αυτό διότι για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, οι οπαδοί της ομάδας της Λευκωσίας ξέσπασαν κατά της διοίκησης Πρόδρμου Πετρίδη απαιτώντας την παραίτησή του από την ηγεσία της εταιρείας. Η ομάδα έκανε το καθήκον της κόντρα στην αξιόμαχη Ένωση, ωστόσο αυτό δεν διαφορποίησε τα δεδομένα ως προς τις αντιδράσεις των φίλων της ομάδας. Θυμίζουμε πως το σκηνικό έξω από το ΓΣΠ, ήταν το ίδιο και μετά το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στην ΑΕΚ όπου οι γαλαζοκίτρινοι ηττήθηκαν. 

Πλέον η πίεση προς τον Πρόδρομο Πετρίδη είναι πιο έντονη από ποτέ με τον ίδιο πάντως να κάνει σκέψεις για παραίτηση από την προεδρία. Στον ΑΠΟΕΛ είναι κρίσιμες οι στιγμές με την χθεσινή μέρα να περνά χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη αντίδραση από την εταιρεία. Αυτό προφανώς και ενισχύει περισσότερο την υφιστάμενη κατάσταση. Την ίδια ώρα πυκνώνουν και οι δηλώσεις - τοποθετήσεις από πρώην παράγοντες είτε του σωματείου, είτε της εταιρείας, οι οποίοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα στον ΑΠΟΕΛ. 

Η αρχή έγινε με τον Κρις Τριανταφυλλίδη ο οποίος κάλεσε το σωματείο να μην υπογράψει τη συμφωνία με τους Βραζιλιάνους. Επίσης, ο Χριστόφορος Ποταμίτης, πρώην πρόεδρος του σωματείου με ανάρτησή του στο facebook, έκανε λόγο για εγκληματική διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος την τελευταία δεκαετία προσθέτοντας:  «Η μόνη λύση η οποία ήδη καθυστέρησε κάποια χρόνια είναι η διακοπή της συμφωνίας από μέρους του ΑΠΟΕΛ, αφού παραβιάστηκαν σχεδόν όλοι οι όροι διαχείρισης (κακώς ανανεώθηκε πριν 4 χρόνια) και η επαναφορά του τμήματος κάτω από τον έλεγχο του ΑΠΟΕΛ (για όσους δεν κατάλαβαν αυτό είναι μόνο το σωματείο)» 

Όλες αυτές οι αντιδράσεις από εξωδιοικητικούς και πρώην παράγοντες, έρχονται να πλαισιώσουν τον χαμό που επικρατεί στα social media με τις αντιδράσεις του απλού κόσμου της ομάδας ο οποίος απαιτεί εδώ και τώρα λύση. Θυμίζουμε πως αυτό που έβγαινε προς τα έξω από τον επίσημο ΑΠΟΕΛ είναι πως εντός του αμέσως επόμενου διαστήματος, η ομάδα θα τοποθετούνταν με επίσημη ανακοίνωση. Από τότε μέχρι σήμερα και παρόλο που δεν πέρασαν πολλές μέρες, η αγωνία και η μουρμούρα έγινε έντονη αντίδραση. 

 

 

 

