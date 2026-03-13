Η μάχη των σκόρερ – Οι δύο της Ομόνοιας, ο Άντερσον και ο Αντερέγκεν

Ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του πρωταθλήματος με την 26η αγωνιστική και η κούρσα για το ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ μπαίνει στην τελική της ευθεία.

Μέχρι στιγμής τρέχουν την κούρσα χέρι-χέρι Μαέ και Σεμέδο με 15 γκολ, με τους επιθετικούς της Ομόνοαις να ξεχωρίζουν φέτος με τις επιδόσεις τους και κρατάνε με τα γκολ τους στην κορυφή τους πράσινους.

Ακολουθεί ο Αντερέγκεν του Εθνικού με 11 γκολ και θα προσπαθήσει να σκοράρει στην ακόμα περισσότερα στην β΄φάση του πρωταθλήματος για να καταφέρει να κρατήσει την ομάδα του στην μεγάλη κατηγορία, αν και ο ίδιος με τέτοιες εμφανίσεις, δύσκολα θα φοράει την φανέλα του προσφυγικού σωματείου της Άχνας την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Με 9 γκολ εώς τώρα καλπάζει και ο Άντερσον Σίλβα ο οποίος μετά τη φυγεί του Ζάιρο το καλοκαίρι πήρε θέση βασικού στην ομάδα της Πάφου και δείχνει να είναι άξιος αντικαταστάτης παρά το γεγονός ότι οι περσινοί πρωταθλητες φαίνεται να είναι εκτός τροχιάς τίτλου φέτος.

Τη λίστα με τις δικές τους πιθανότητες συμπληρώνουν με 8 γκολ οι Μιλίτσεβιτς, Μπάγιτς(ΑΕΚ), Κορρέια(Πάφος FC) και Ντράζιτς(ΑΠΟΕΛ).

Αντρέας Πολυκάρπου