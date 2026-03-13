Η μάχη των σκόρερ – Οι δύο της Ομόνοιας, ο Άντερσον και ο Αντερέγκεν

Τα δεδομένα με τους πρώτους σκόρερ στο πρωτάθλημα

Ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του πρωταθλήματος με την 26η αγωνιστική και η κούρσα για το ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ μπαίνει στην τελική της ευθεία.

Μέχρι στιγμής τρέχουν την κούρσα χέρι-χέρι Μαέ και Σεμέδο με 15 γκολ, με τους επιθετικούς της Ομόνοαις να ξεχωρίζουν φέτος με τις επιδόσεις τους και κρατάνε με τα γκολ τους στην κορυφή τους πράσινους.

Ακολουθεί ο Αντερέγκεν του Εθνικού με 11 γκολ και θα προσπαθήσει να σκοράρει στην ακόμα περισσότερα στην β΄φάση του πρωταθλήματος για να καταφέρει να κρατήσει την ομάδα του στην μεγάλη κατηγορία, αν και ο ίδιος με τέτοιες εμφανίσεις, δύσκολα θα φοράει την φανέλα του προσφυγικού σωματείου της Άχνας την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Με 9 γκολ εώς τώρα καλπάζει και ο Άντερσον Σίλβα ο οποίος μετά τη φυγεί του Ζάιρο το καλοκαίρι πήρε θέση βασικού στην ομάδα της Πάφου και δείχνει να είναι άξιος αντικαταστάτης παρά το γεγονός ότι οι περσινοί πρωταθλητες φαίνεται να είναι εκτός τροχιάς τίτλου φέτος.

Τη λίστα με τις δικές τους πιθανότητες συμπληρώνουν με 8 γκολ οι Μιλίτσεβιτς, Μπάγιτς(ΑΕΚ), Κορρέια(Πάφος FC) και Ντράζιτς(ΑΠΟΕΛ).

Αντρέας Πολυκάρπου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Formula 1: Ακυρώνονται τα GP σε Μπαχρέιν και Τζέντα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

AUTO MOTO

|

Category image

Όμορφη κίνηση από τους ποδοσφαιριστές της ΠΑΕΕΚ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κλήσεις που φέρνουν ερωτήματα…

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Νέο σοκ στη Μονακό: Νοκ άουτ για 2-3 εβδομάδες ο Μάικ Τζέιμς!

EUROLEAGUE

|

Category image

Σε συζητήσεις με τον Ράις για νέο ηγεμονικό συμβόλαιο η Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Το πάρτι πρόκρισης της ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Κάλια: «Ρατσιστικό να βρίζουν μία γυναίκα, δικαιούμαι καλύτερη συμπεριφορά»

Κύπρος

|

Category image

Ο Σέρχιο Γιουλ έγραψε ιστορία: Ο πρώτος με 700 τρίποντα στην EuroLeague

EUROLEAGUE

|

Category image

Κέρδισε και συνεχίζει να ελπίζει η Δόξα

ΔΟΞΑ

|

Category image

Κέρδισε τον ΑΠΟΕΛ και έκλεισε θέση στον τελικό η ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Τιάγκο Σίλβα έκανε ντεμπούτο στα 41 του στο Europa League και έγραψε ιστορία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τρίτο φαβορί για το Conference League η ΑΕΚ Αθηνών, πρώτη η Κρίσταλ Πάλας (Που βρίσκεται η ΑΕΚ)

Ελλάδα

|

Category image

ΠΑΟΚ: Ζήτησε αναβολή στο ντέρμπι με τον Άρη!

Ελλάδα

|

Category image

Η αποστολή της ΑΕΛ ενόψει Ομόνοιας Αραδίππου

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη