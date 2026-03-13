ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ένα κλικ πριν την τελική ευθεία (Πρόγραμμα/Βαθμολογία)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τα αποτελέσματα θα καθορίσουν το πρόγραμμα στη συνέχεια

Ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του πρωταθλήματος με την 26η αγωνιστική.

Το μόνο που μπορούμε να πούμε με σιγουριά αφού μαθηματκά δεν μπορεί να αλλάξει κάτι, είναι πως η Ομόνοια θα τερματίσει ως πρωτοπόρος στην βαθμολογία, ενώ η Ε.Ν.Π έχει χαιρετήσει την πρώτη κατηγορία εδώ και καιρό καθώς είναι κολλημένη στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με έναν βαθμό σε 25 ματς.

Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιπες δώδεκα θέσεις στον πίνακα μπορεί ανά πάσα στιγμή μέσα στο σαββατοκύριακο να αλλάξουν.

Δείτε αναλυτικά τον βαθμολογικό πίνακα και το πρόγραμμα της αγωνιστικής:

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής:

Σάββατο, 14 Μαρτίου

17:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Ομόνοια Αραδίππου

18:00 Ακρίτας Χλώρακας – Πάφος F.C.

Κυριακή, 15 Μαρτίου

16:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Απόλλων Λεμεσού

19:00 Άρης Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας

20:30 Ομόνοια Λευκωσίας – Ολυμπιακός Λευκωσίας

Δευτέρα, 16 Μαρτίου

19:00 Freedom24 KrasavaΕ.Ν.Y. – Ε.Ν. Παραλιμνίου

19:00 Εθνικός Άχνας – ΑΕΚ Λάρνακας

Να θυμίσουμε πως στη Β' φάση, στον Α' όμιλο θα γίνουν άλλες δέκα αγωνιστικές, ως ακολούθως:

1η Αγωνιστική 6-1 2-5 4-3

2η Αγωνιστική 5-6 1-4 3-2

3η Αγωνιστική 6-4 2-1 5-3

4η Αγωνιστική 1-5 4-2 6-3

5η Αγωνιστική 3-1 2-6 5-4

6η Αγωνιστική 1-6 5-2 3-4

7η Αγωνιστική 6-5 4-1 2-3

8η Αγωνιστική 4-6 1-2 3-5

9η Αγωνιστική 5-1 2-4 3-6

10η Αγωνιστική 1-3 6-2 4-5

Στο Β' όμιλο θα διεξαχθούν επτά αγωνιστικές ως ακολούθως:

1η Αγωνιστική 1-8 2-7 3-6 4-5

2η Αγωνιστική 8-5 6-4 7-3 1-2

3η Αγωνιστική 2-8 3-1 4-7 5-6

4η Αγωνιστική 8-6 7-5 1-4 2-3

5η Αγωνιστική 3-8 4-2 5-1 6-7

6η Αγωνιστική 8-7 1-6 2-5 3-4

7η Αγωνιστική 4-8 5-3 6-2 7-1 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣΑΕΚΔΟΞΑΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

Διαβαστε ακομη