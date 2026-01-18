Η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ στο «Alphamega»

Tην τρίτη διαδοχική του νίκη ώστε να εδραιωθεί στην εξάδα και να πλησιάσει τις θέσεις Ευρώπης ψάχνει ο ΑΠΟΕΛ στο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Απόλλωνα.

Χωρίς αλλαγές παρατάσσει την ομάδα του ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων Πάμπλο Γκαρσία επιλέγοντας τους 11 που είχαν ξεκινήσει με τον Ακρίτα.

Η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Νανού, Αντωνίου, Λαΐφης, Μπρόρσον, Σταφυλίδης, Τομάς, Αμπάγκνα, Μαρκίνιος, Κόρμπου, Ντράζιτς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Περέιρα, Χριστοδούλου, Μιρ, Διαμαντάκος, Πουρσαϊτίδης, Άπια, Μέουρερ, Γιαννακού και Κούτσακος.