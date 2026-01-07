Απόλυτα ξεκάθαρος για τις μεταγραφές ο Γκαρσία, με μήνυμα προς τη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ

Οι δηλώσεις από τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ, Πάμπλο Γκαρσία, μετά την πρόκριση επί της ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου. Ο τεχνικός των γαλαζοκιτρίνων έκανε λόγο και για τα μεταγραφικά ζητήματα.

Για τον αγώνα: «Ένα παιχνίδι που μπορούσαμε να το κάνουμε πολύ πιο εύκολο για εμάς. Με αυτά τα παιχνίδια περιπλέκεις την κατάσταση. Όταν δεν είσαι σοβαρός μπροστά στο αντίπαλο τέρμα, περιπλέκεται η κατάσταση. Αυτό συμβαίνει πάντα στα παιχνίδια του κυπέλλου, σε πολλά πρωταθλήματα. Είναι η νοοτροπία πως το σκέφτεσαι. Περάσαμε και πάμε στον αγώνα του Σαββάτου».

Για τις μεταγραφές: «Επιθετικούς έχουμε τον Ντράζιτς, τον Διαμαντάκο, τον Κούτσο. Στο κέντρο ναι μας λείπουν. Μας λείπουν οι αντικαταστάτες για τα άκρα. Για πίσω θα δούμε αν μας λείπει κάποιος».

Αν δεν μπορέσει η διοίκηση να κάνει τέσσερις μεταγραφές: «Πρέπει να το κάμουμε. Πώς βλέπεις την ομάδα, βλέπεις ότι έχουμε αρκετούς παίκτες;Δεν είναι ότι το λέω εγώ, φαίνεται. Είναι καθαρά τα πράγματα, ποδοσφαιρικά».