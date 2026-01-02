Το συγκινητικό αντίο του Σατσιά στον ΑΠΟΕΛ

Διαβάστε όσα έγραψε ο Γιάννης Σατσιάς λίγο μετά την ανακοίνωση του Παναιτωλικού για την απόκτησή του:

«Τι να πω για αυτό το κλαμπ, αυτή την οικογένεια. Μεγάλωσα στο ΑΠΟΕΛ, κυριολεκτικά. Έχω κερδίσει τόσα πολλά όλα αυτά τα χρόνια, από πλευράς ποδοσφαίρου και από πλευράς ζωής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, όλους τους φιλάθλους του ΑΠΟΕΛ, που έκαναν κάθε παιχνίδι ξεχωριστό, και όλες τις προπονητικές ομάδες αυτά τα χρόνια. Εύχομαι καλή τύχη στο μέλλον που έχει αυτή η ομάδα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κ. Πάμπλο και το επιτελείο του- μια καταπληκτική ομάδα! Σε μια νέα αρχή»