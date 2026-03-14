Με γκολ-ποίημα παρέμεινε μόνη στην τρίτη θέση της La Liga η Ατλέτικο!

Συνέχεια στις καλές εμφανίσεις των τελευταίων τριών εβδομάδων έδωσε το απόγευμα του Σαββάτου η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Με εξαίρεση την ήττα από την Μπαρτσελόνα στο Κύπελλο, η ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε πανηγύρισε την έκτη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, επικρατώντας πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 1-0 της Χετάφε στο Μετροπολιτάνο για την 28η αγωνιστική της La Liga.

Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε ο Μολίνα στο 8ο λεπτό με ένα γκολ-ζωγραφιά από τα 35 μέτρα αφήνοντας «άγαλμα» τον Σόρια! Στο 55 οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα λόγω της απευθείας κόκκινης κάρτας που αντίκρισε ο Άμπκαρ, με τους «ροχιμπλάνκος» να φτάνουν άνετα στο τρίποντο, παρά το εκτεταμένο ροτέισον που έκαναν λόγω της ευρωπαϊκής ρεβάνς με αντίπαλο την Τότεναμ.

Με το τρίποντο αυτό η Ατλέτικο παρέμεινε μόνη στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 57 βαθμούς και στο +2 από τη Βιγιαρεάλ, ενώ, για η Χετάφε βρίσκεται στην 9η θέση και στο -5 από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και την εξάδα.

