ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με γκολ-ποίημα παρέμεινε μόνη στην τρίτη θέση της La Liga η Ατλέτικο!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Συνέχεια στις καλές εμφανίσεις των τελευταίων τριών εβδομάδων έδωσε το απόγευμα του Σαββάτου η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Με εξαίρεση την ήττα από την Μπαρτσελόνα στο Κύπελλο, η ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε πανηγύρισε την έκτη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, επικρατώντας πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 1-0 της Χετάφε στο Μετροπολιτάνο για την 28η αγωνιστική της La Liga.

Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε ο Μολίνα στο 8ο λεπτό με ένα γκολ-ζωγραφιά από τα 35 μέτρα αφήνοντας «άγαλμα» τον Σόρια! Στο 55 οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα λόγω της απευθείας κόκκινης κάρτας που αντίκρισε ο Άμπκαρ, με τους «ροχιμπλάνκος» να φτάνουν άνετα στο τρίποντο, παρά το εκτεταμένο ροτέισον που έκαναν λόγω της ευρωπαϊκής ρεβάνς με αντίπαλο την Τότεναμ.

Με το τρίποντο αυτό η Ατλέτικο παρέμεινε μόνη στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 57 βαθμούς και στο +2 από τη Βιγιαρεάλ, ενώ, για η Χετάφε βρίσκεται στην 9η θέση και στο -5 από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και την εξάδα.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη