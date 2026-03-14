Άντεξε με 9 (!) και έπιασε βαθμό η Μπάγερν Μονάχου

Η πρωτοπόρος Μπάγερν απέδειξε για ακόμη μία φορά την τεράστια ανθεκτικότητά της, καθώς κατάφερε να φύγει με το 1-1 από την έδρα της Λεβερκούζεν, παρότι αγωνίστηκε για σχεδόν ένα ημίχρονο με παίκτη λιγότερο και ολοκλήρωσε το ματς με εννέα ποδοσφαιριστές, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Η Λεβερκούζεν μπήκε δυνατά και μόλις στο 6' άνοιξε το σκορ, όταν ο Σικ έβγαλε εξαιρετική κάθετη στον Γκαρσία, ο οποίος πλάσαρε εύστοχα για το 1-0. Η Μπάγερν απάντησε στο 27' με τον Τα, όμως το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR για χέρι στην αρχή της φάσης. Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα για τους Βαυαρούς στο 42', όταν ο Τζάκσον είδε την κόκκινη κάρτα μετά από επανεξέταση της φάσης.

Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα του Κομπανί είδε και δεύτερο γκολ να ακυρώνεται, αυτήν τη φορά του Χάρι Κέιν, ξανά για χέρι. Παρ' όλα αυτά, στο 69' βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει: Ο Λουίς Ντίας εκμεταλλεύτηκε την αναταραχή στην περιοχή και έκανε το 1-1, λίγα λεπτά πριν αποβληθεί και ο ίδιος με δεύτερη κίτρινη, αφήνοντας την Μπάγερν με εννέα παίκτες.

Η Λεβερκούζεν πίεσε για τη νίκη και στο 90'+4' σκόραρε με τον Χόφμαν, όμως το VAR ακύρωσε και αυτό το τέρμα για οφσάιντ, κρατώντας το 1-1 μέχρι το φινάλε.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Ντόρτμουντ επικράτησε 2-0 της Άουγκσμπουργκ και μείωσε τη διαφορά από την κορυφή, ενώ η Βόλφσμπουργκ έχασε σημαντικό έδαφος στη μάχη της παραμονής, παρότι είχε προηγηθεί με γκολ του Κουλιεράκη, δεχόμενη τελικά την ισοφάριση από τον Πρέμελ στο 83' και μένοντας στο 1-1 με τη Χόφενχαϊμ.

