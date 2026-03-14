Με τις γνωστές απουσίες κόντρα στον Λεβαδειακό ο ΠΑΟΚ

Την προετοιμασία του για την αυριανή (15/3) σημαντική, εντός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο τον Λεβαδειακό στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ.

Ο προπονητής του «δικέφαλου», Ραζβάν Λουτσέσκου, αποφάσισε να μην ανακοινώσει ξανά αποστολή για την αναμέτρηση κρατώντας κλειστά τα χαρτιά του , ωστόσο δεδομένα θα έχει τρεις απουσίες.

Οι Γιακουμάκης, Κένι και Ζίβκοβιτς έχουν τεθεί νοκ-άου για την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, αφού στην προπόνηση του Σαββάτου, ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας.