Γιόρτασε την ανανέωση ο Ελ Κααμπί και ο Ολυμπιακός έφυγε με το τρίποντο από την Κρήτη

Έκανε τη δουλειά στην Κρήτη με… εκτελεστή Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός!

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν συνεχώς τον έλεγχο στο Παγκρήτιο και στην εκτός έδρας αναμέτρησή τους με τον ΟΦΗ για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League, καταφέρνοντας να πάρουν τη νίκη 3-0 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μαροκινό επιθετικό!

Ο Ελ Κααμπί γιόρτασε την ανανέωση του συμβολαίου του, αρχικά ανοίγοντας το σκορ στο 30’ με άπιαστη κεφαλιά, ενώ στο 70’ έβαλε το 20ό του γκολ στη φετινή σεζόν, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά το τρίποντο για τους Πειραιώτες.

Ο Μουζακίτης διαμόρφωσε το τελικό 0-3 στις καθυστερήσεις, με πέναλτι που κέρδισε ο Ταρέμι.