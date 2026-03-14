Σατσιάς: «Μεγάλο επίτευγμα, να μείνουμε προσγειωμένοι - Πραγματικά πρώτη φορά το βλέπω»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ομόνοιας Αραδίππου Μαρίνος Σατσιάς μετά το μεγάλο διπλό επί της ΑΕΛ με 2-1 που φέρνει την ομάδα του να ξεκινά από την πρώτη θέση το β΄ γκρουπ των πλέι οφ.

«Καλησπέρα. Πριν πω οτιδήποτε για το παιχνίδι να ευχηθώ στον παίκτη της ΑΕΛ, τον Κεραυνό, περαστικά γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία και μετά έρχεται το αγωνιστικό. Από την πλευρά μας μόνο μπράβο έχω να πω, ισοφαριστήκαμε και καταφέραμε και σκοράραμε. Μπράβο σε όλα τα παιδιά. Η ομάδα βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Βγαίνει το πλάνο που θέλουμε, το πρέσινγκ, οι αυτοματισμοί και πραγματικα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευχαριστημένος από την ομάδα μας. Είμαστε πρώτοι στη βαθμολογία (σ.σ. του β΄ γκρουπ) και βλέπουμε με περισσότερη αισιοδοξία τη συνέχεια, αυτό ήταν το μεγάλο επίτευγμα της ομάδας, να τερματίσει πρώτη, μπράβο σε όλους τους συντελεστές. Να συγχαρώ τον κόσμο που ήρθε και μας έσπρωξε, μας βοηθά και στα εκτός έδρας. Να πω μπράβο και στους οπαδούς της ΑΕΛ, στηρίζουν την ομάδα τόσα χρόνια, να ευχηθώ ό,τι καλύτερο στον φίλο Ούγκο».

Για το αν η ομάδα του δεν μπαίνει πλέον στα σενάρια παραμονής: «Κάθε νίκη που κάνουμε είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο μας, πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι, έχουμε ακόμη 21 βαθμούς. Παίζουμε με το Παραλίμνι και πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί για να πάρουμε ακόμη τρεις βαθμούς και να γίνει πιο εύκολο».

Για το ποιο είναι το κλειδί της επιτυχίας: «Είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες. Η διοίκηση, τα αποδυτήρια, οι παίκτες. Είαμστε μια οικογένεια στα αποδυτήρια, στηρίζει ο ένας τον άλλον, ο καθένας χαίρεται με την επιτυχία του συμπαίκτη του, πραγματικά πρώτη φορά το βλέπω. Κι εμείς σαν προπονητές έχουμε ωριμάσει, έχουμε μεγαλώσει, ο κόσμος στήριξε και στηρίζει την ομάδα».

 

Άνετη κι ωραία η Ρεάλ Μαδρίτης πριν το ταξίδι για την πρόκριση στο Μάντσεστερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Στοπ» της Γουέστ Χαμ στη Μάντσεστερ Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ένα ήταν αρκετό για τη Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ελ Καμπί: «Πάντα η καρδιά μου είναι στον Ολυμπιακό, θα είμαι εδώ για πολλά γκολ ακόμα»

Ελλάδα

|

Category image

To έκανε με... άλλη και θέλει να το ξανακάνει ο Καμορανέζι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μίλησε στο φινάλε και κλείδωσε τη νίκη η Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μόνο αν τριτώσει το... καλό ο ΑΠΟΕΛ, θα μπορεί να ελπίζει

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τρίτωσε το καλό για τη Νάπολι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστρέφει στη δράση μετά από επτά μήνες ο Γκάβι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μουζακίτης για την κίνηση του Ταρέμι: «Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, έσπασε το ρόδι»

Ελλάδα

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Έμαθε αντίπαλο στα play out η Ομόνοια Αραδίππου, ευρωπαϊκό… βήμα για την Πάφο FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι πήρε τη νίκη η Πάφος FC επί του Ακρίτα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νικολάου: «Πιστεύω στην ομάδα, αν δεν πίστευα δεν θα ήμουν εδώ»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Δεν ξανάγινε - Οι παίκτες της Τσέλσι περικύκλωσαν τον διαιτητή πριν τη σέντρα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θελάδες: «Βελτιωθήκαμε κι αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

