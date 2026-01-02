«Τέλειωσε» του Σατσιά!

Παίκτης του Παναιτωλικού με κάθε επισημότητα ο Γιάννης Σατσιάς με την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου να ακοινώνει την απόκτησή του.

«Ο Γιάννης Σατσιάς ανήκει από σήμερα στον Παναιτωλικό υπογράφοντας συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027. Γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 28.12.2002 και άρχισε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του ΑΠΟΕΛ, στην επαγγελματική ομάδα του οποίου εντάχθηκε το καλοκαίρι του 2020. Αγωνίστηκε σε όλα τα ηλικιακά τμήματα της Εθνικής ομάδας και έχει ήδη 10 συμμετοχές στην Εθνική Ανδρών της Κύπρου. Ο αριθμός της φανέλας του είναι το 18»