Μαρτίνς: «Δεν πανηγύρισα με την Ομόνοια... - Ίσως τα βλέπουν όλα σκούρα, εγώ όχι»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΛ Ούγκο Μαρτίνς μετά την εντός έδρας ήττα της ομάδας του από την Ομόνοια Αραδίππου με 2-1.

«Είναι δύσκολη στιγμή. Στα τελευταία ματς δεν πήραμε αποτέλεσμα και σήμερα όχι μόνο δεν πήραμε αποτέλεσμα αλλά κάναμε και κακή εμφάνιση».

Για το αν τα προηγούμενα αποτελέσματα έπαιξαν ρόλο: «Τα κακά αποτελέσματα πάντα έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε όλες τις ομάδες. Χάσαμε από Kρασάβα, Πάφο, ΑΠΟΕΛ, Απόλλων. Σε αυτά τα παιχνίδια παρότι η εμφάνιση δεν ήταν τοπ, με την Πάφο μπορούσαμε να κερδίσουμε, είχαμε περισσότερες ευκαιρίες. Με τον ΑΠΟΕΛ μπορούσε στο τέλος να ήταν αλλιώς το αποτέλεσμα, με Απόλλωνα το ίδιο. Φυσικά προσπαθήασμε να προετοιμάσουμε την ομάδα να παίξει με άλλο σύστημα, είχαμε τραυματισμούς που μας ανάγκασαν να αλλάξουμε το σύστημα, αυτές τις στιγμές πιστεύω ότι η ψυχολογία των παικτών δεν είναι καλή. Ίσως τα βλέπουν όλα σκούρα. Από την πλευρά μου το βλέπω διαφορετικά. Πρέπει να ετοιμαστούμε, να πάρουμε βαθμούς και ταυτόχρονα να ετοιμαζόμαστε για τα ημιτελικά του κυπέλλου».

Για τον Κεραυνό: «Ένιωσε μια αδιαθεσία. Ευχαριστούμε και τους ανθρώπους του γηπέδου και του ιατρικού τιμ που του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Θα ξέρουμε σύντομα. Όμως δεν είναι κάτι ανησυχητικό».

Για το ότι μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της Ομόνοιας έχει πέντε ήττες σε έξι ματς: «Δεν πανηγύρισα όταν κερδίσαμε την Ομόνοια. Μετά την Ομόνοια κάναμε τη χειρότερη μας εμφάνιση με την Κρασάβα. Μετά με την Πάφο παίξαμε καλά αλλά δεν κερδίσαμε. Και όπως είπα με ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά. Αν είχαμε την ίδια νοοτρπία όπως το παιχνίδι με την Ομόνοια ίσως να παίρναμε περισσότερους βαθμούς».

Για το πώς θα κρατήσει σε εγρήγορση τους παίκτες ενόψει κυπέλλου, για το ότι και ο κόσμος που ήταν ζεστός έχει ξενερώσει και το ότι και ο ίδιος πλέον δέχεται κριτική: «Ο μόνος τρόπος που ξέρω είναι η προπόνηση, πρέπει να δουλέψουμε καλά. Πρέπει να πάμε καλύτερα, η ομάδα και ο κόσμος αξίζουν καλύτερα. Από τότε που ήρθα στην Κύπρο είναι η χειρότερη περίοδος μου με διαφορά. Χρειάζομαι να το αντιμετωπίσω, δεν είναι εύκολο. Αλλά έχω ισχυρό χαρακτήρα, δεν είμαι αδύναμος».