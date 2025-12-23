ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η διοίκηση δεν έχει… διακοπές

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Η διοίκηση δεν έχει… διακοπές

Αφού δεν έγινε το ματς με την Πάφο την Κυριακή και επειδή ήταν αδύνατο να γίνει χθες, οι παίκτες μπήκαν σε διάθεση… διακοπών.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ωστόσο δεν σταματά ούτε στιγμή να σκέφτεται το μέλλον και ιδιαίτερα το οικονομικό, καθώς είναι γνωστά και πολλά τα προβλήματα. Επενδυτές δεν πιστεύουμε ότι υπάρχουν, οπόταν κάποια στιγμή, είτε με αυτή τη διοίκηση είτε με άλλη, θα πρέπει να γίνουν πλάνα μερικής επίλυσης του προβλήματος. Οι τρέχουσες υποχρέωσεις δεν τελειώνουν, ενώ είναι και οι «παλιές αμαρτίες». Όσον αφορά τα μεταγραφικά, για να γίνουν κινήσεις πρέπει πρώτα λυθούν τα θέματα που υπάρχουν με κάποιους διακανονισμούς που έφεραν εμπάργκο.

Τώρα, στο αγωνιστικό μέτωπο, η αναβολή ωφέλησε κάπως τον ΑΠΟΕΛ λόγω της αγωνιστικής του κατάστασης. Ο αγώνας το πιθανότερο είναι πως θα γίνει αρχές Φεβρουαρίου και τότε τα δεδομένα θα είναι διαφορετικά. Στο μεταξύ, λόγω τραυματισμών, η 11άδα, αν ο αγώνας θα διεξαγόταν στην Πάφο, περιλάμβανε σοβαρές αλλαγές. Στο αρχικό σχήμα βρίσκονταν οι: Μπέλετς, Νανού, Αντωνίου, Λαΐφης, Σταφυλίδης, Σατσιάς, Ντάλσιο, Ρόσα, Τομάς, Κόρμπου και Ντράζιτς.

 

 

 

 

