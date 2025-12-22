Χριστουγεννιάτικη ανάπαυλα για την ομάδα, οικονομικό στοίχημα για τη διοίκηση

Ο Πάμπλο Γκαρσία έδωσε πέντε μέρες άδεια στους ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ λόγω της εορτής των Χριστουγέννων, με την επιστροφή στον Αρχάγγελο να έχει οριστεί για τις 27 Δεκεμβρίου, όταν η ομάδα θα ξεκινήσει την προετοιμασία της για τον αγώνα της 16ης αγωνιστικής με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου (ΓΣΠ, 03/01, 18:00). Οι γαλαζοκίτρινοι μετά την αναβολή του αγώνα με την Πάφος FC περιμένουν να μάθουν την ημερομηνία του ματς, το οποίο πιθανότητα θα διεξαχθεί τον Φεβρουάριο.

Παράλληλα, η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ τρέχει για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα έσοδα, ώστε να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες και, αν είναι δυνατόν, να ενισχυθεί τον Γενάρη με ποδοσφαιριστές που θα κάνουν τη διαφορά. Το θέμα με τους Βραζιλιάνους επενδυτές παραμένει ανοικτό, αλλά, λόγω της καθυστέρησης που υπάρχει, οι ιθύνοντες του συλλόγου εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις για να μην μείνει η ομάδα εκτεθειμένη οικονομικά.

Η διοίκηση κάνει αρκετές σκέψεις και επαφές όσον αφορά την ενίσχυση του ταμείου του συλλόγου και σύντομα ίσως υπάρξουν εξελίξεις.