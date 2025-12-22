Πεπ προς τους παίκτες του: «Αν πάρετε κιλά, δεν θα παίξετε το Σάββατο»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα προσέχει... για να έχει, κρούοντας των κινδύνου στους παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι, ενόψει εορτών.

Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε εύκολα με 3-0 της Γουέστ Χαμ για τη 17η αγωνιστική της Premier League, παραμένοντας σε απόσταση βολής από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, με μόλις δύο βαθμούς να χωρίζουν τις δύο ομάδες.

Το επόμενο παιχνίδι των «πολιτών», είναι το ερχόμενο Σάββατο (27/12, 14:30), εκτός έδρας απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ και ο Πεπ Γκουαρδιόλα, θέλησε να προειδοποιήσει τους ποδοσφαιριστές του, τονίζοντας ότι όποιος βρεθεί υπέρβαρος, δεν θα αγωνιστεί απέναντι στους «ρεντς».

«Κάθε παίκτης ζυγίζεται. Επιστρέφουν στις 25 και θα είμαι εκεί για να ελέγχω πόσα κιλά θα πάρουν και να διαπιστώσω εάν θα είναι... υπέρβαροι. Μόλις επιστρέψουν μετά από τρεις ημέρες, θέλω να δω πώς θα είναι.

Μπορούν να φάνε, αλλά θέλω να τους ελέγξω. Πρέπει να κάνω μια επιλογή για τον αγώνα εναντίον της Νότιγχαμ Φόρεστ. Φανταστείτε έναν παίκτη που τώρα είναι... τέλειος, αλλά θα γυρίσει με τρία κιλά παραπάνω. Θα μείνει στο Μάντσεστερ. Δεν θα ταξιδέψει για τον αγώνα με την Νότιγχαμ Φόρεστ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

 

