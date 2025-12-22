ΣΔΚ: «Δέχθηκε απρόκλητο προπηλακισμό, απειλές, εξύβριση και επίθεση»

Με ανακοίνωση, καταδικάζει τα όσα διαδραματίστηκαν στον αγώνα Καρμιώτισσα - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου και τον ξυλοδαρμό του ρεφ της αναμέτρησης στη φυσούνα,. σύμφωνα πάντα με τη γραπτή αναφορά μετά το τέλος του αγώνα που βρήκε νικητές τους φιλοξενούμενους.

Αναλυτικά: «Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Κύπρου καταδικάζει απερίφραστα, γεγονότα και φαινόμενα βίας και παραβατικότητας σε βάρος διαιτητών που διαδραματίστηκαν σύμφωνα με πρόσφατες καταγγελίες διαιτητή, μετά το τέλος του αγώνα Β' κατηγορίας μεταξύ Καρμιώτισσας vs ΑΠΕΑ, στις 20 Δεκεμβρίου 2025, στο στάδιο Πάνω Πολεμιδιών.

Σύμφωνα με την γραπτή αναφορά και τα γεγονότα που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο διαιτητής σημειώνει, οτι τα μέλη της διαιτητικής του ομάδας, κατά κύριο λόγο ο ίδιος ο διαιτητής της αναμέτρησης, δέχθηκε απρόκλητο προπηλακισμό, απειλές, εξύβριση και επίθεση εις βάρος του όπως τονίζει, με αποτέλεσμα την παραβίαση της σωματικής του ακεραιότητας τον ξυλοδαρμό και εν τέλει την ανάγκη για παροχή ιατρικής περίθαλψης. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην φυσούνα που οδηγεί στα αποδυτηρίων των διαιτητών όπως παραστατικά περιγράφεται.

Δεδομένη είναι η στήριξη και η συμπαράσταση μας προς τους συναδέλφους διαιτητές. Θα πρέπει να αναφερθεί οτι παρόμοια περιστατικά βίας και παραβατικότητας εναντίον διαιτητών έγιναν επίσης και κατά τες προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους τα οποία καταδικάσαμε και πάλι ως πάγια τακτική μας.

Διαχρονικά τέτοια φαινόμενα πληγώνουν και αμαυρώνουν το κύρος και παραβιάζουν την ασφάλεια του αθλητισμού διαμέσου του ποδοσφαίρου μας, κρούοντας ταυτόχρονα τον κώδωνα του κινδύνου σε όλους τούς αρμόδιους φορείς και την πολιτεία γενικότερα.

Δεν χωρούν εκπτώσεις και συμβιβασμοί όταν διακυβεύεται η ασφάλεια των ανθρώπων που υπηρετούν το ποδόσφαιρο απο διάφορα πόστα. Παρόλες τις προσπάθειες τις Ομοσπονδίας και του ΣΔΚ για βελτίωση του αισθήματος της ασφάλειας και προστασίας των διαιτητών, δια μέσου των μηχανισμών στήριξης.

Αυτό που επιδιώκουμε είναι προληπτικά μέτρα, αποτρεπτικές ποινές και σωστή αστυνόμευση που να διασφαλίζει την ασφαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των αγώνων, για ελαχιστοποίηση και μη επανάληψη τέτοιων φαινομένων.

Το γήπεδο πρέπει να είναι χώρος πολιτισμού για όλους τούς συντελεστές και καταφύγιο για όλους τους φιλάθλους που πάνε στους αγώνες για θέαση και ψυχαγωγία

Η τήρηση των θεσμών ηθικής και δεοντολογίας, η προάσπιση των θεμελιώδων αρχών, η ασφάλεια και η υγεία, καθώς και η ομαλή διεκπεραίωση όλων των των αγώνων γενικότερα αποτελούν για μας πρώτη προτεραιότητα.

Καταληκτικά ο Σύνδεσμος Διαιτητών Κύπρου στέκεται δίπλα στον παθόντα συνάδελφο διαιτητή και τη διαιτητική του ομάδα».