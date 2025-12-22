Χριστούγεννα στην κορυφή μετά από το 2007 η ΑΕΚ!

Η ΑΕΚ έκλεισε με ονειρεμένο τρόπο το 2025, καθώς εκμεταλλευόμενη και την γκέλα του Ολυμπιακού το Σάββατο, έμεινε μόνη πρώτη στην βαθμολογία της Stoiximan Super League.

Η τελευταία φορά που η «Ένωση» έκανε Χριστούγεννα στην κορυφή ήταν το 2007, δηλαδή 18 χρόνια πίσω! Τότε, μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ με 2-0, είχε βρεθεί στο +2 από τον δεύτερο Ολυμπιακό και στο +3 από τον τρίτο Παναθηναϊκό.

Πάντως εκείνη η χρονιά δεν είχε κλείσει με τον καλύτερο τρόπο για την ΑΕΚ, καθώς ο Ολυμπιακός λόγω της περιβόητης υπόθεσης Βάλνερ είχε πάρει στα χαρτιά το ματς με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς (τον είχε χάσει με 1-0 στο γήπεδο) και κατέκτησε το πρωτάθλημα με 70 βαθμούς έναντι 68 των «κιτρινόμαυρων».

Την προηγούμενη πενταετία στην κορυφή της Super League είχε βρεθεί για τα Χριστούγεννα τρεις φορές ο Ολυμπιακός (2020, 2021, 2024) και από μία φορά ο Παναθηναϊκός (2022) και ο ΠΑΟΚ (2023).