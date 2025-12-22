Χειρουργείο και ανανέωση για τον Νεϊμάρ

Η επέμβαση θα πραγματοποιηθεί από τον γιατρό της εθνικής Βραζιλίας, Ροντρίγκο Λασμάρ, ενώ δημοσιεύματα στην Βραζιλία, αναφέρουν ότι ο 33χρονος επιθετικός θα ανανεώσει το συμβόλαιο του με την Σάντος για για έξι μήνες.

Υπενθυμίζεται, ότι παρά τον τραυματισμό στον μηνίσκο, ο Βραζιλιάνος επιθετικός «έσφιξε τα δόντια» και συνέβαλε καταλυτική στην παραμονή της ιστορικής ομάδας στην Α` κατηγορία, με πέντε γκολ και μια ασίστ στους τελευταίους τέσσερις αγώνες του Μπραζιλέιραο, με την Σάντος να καταλαμβάνει την 12η θέση της τελικής βαθμολογίας και να εξασφαλίζει την «σωτηρία» της.

Μετά από την επέμβαση, ο Νεϊμάρ θα παραμείνει εκτός αγωνιστικού χώρου και δεν θα μπορέσει να επιστρέψει στο γήπεδο μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου. Αλλά με ποιά ομάδα θα συμβεί αυτό; Με το συμβόλαιό του να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου με την ομάδα των παιδικών του χρόνων, η αγωνία δεν θα πρέπει να διαρκέσει πολύ, καθώς ο διεθνής Βραζιλιάνος (128 συμμετοχές, 79 γκολ) αναμένεται να επεκτείνει το συμβόλαιό του για έξι μήνες.

Οι διοικούντες τον σύλλογο είναι αισιόδοξοι και ο παίκτης θέλει να παραμείνει σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για να δώσει στον εαυτό του κάθε ευκαιρία να κληθεί από τον Κάρλο Αντσελότι και να παίξει στο τέταρτο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του.

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φέρουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο πίσω στη Βραζιλία», είπε ο Νεϊμάρ κατά την διάρκεια μιας εκπομπής του τραγουδιστή Τιαγκίνιο.

