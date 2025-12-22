Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου: Στο τραπέζι η αμοιβή του προέδρου

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, το τελευταίο διάστημα συζητείται εντός της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου το ενδεχόμενο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας να γίνει έμμισθος.

Οι ώρες και η εργασία που απαιτεί η διαχείριση των θεμάτων του κυπριακού ποδοσφαίρου είναι σημαντικές, γεγονός που έχει ανοίξει τη συζήτηση για πιθανή οικονομική αμοιβή της θέσης. Σύμφωνα με το σκεπτικό αυτό, κάτι τέτοιο θα αντικατοπτρίζει καλύτερα τον χρόνο που αφιερώνει ο εκάστοτε πρόεδρος καθώς και τις υποχρεώσεις του.

Το θέμα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα, καθώς οι αρμόδιοι εξετάζουν όλες τις παραμέτρους πριν ληφθεί η τελική απόφαση.