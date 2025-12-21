Ενημέρωση από ΑΠΟΕΛ για όσους πήραν εισιτήριο για Πάφο

Ενημέρωση από τον ΑΠΟΕΛ για τα εισιτήρια αναβληθέντος ντέρμπι με την Πάφο.

Οι γαλαζοκίτρινοι με ανάρτησή τους στα ΜΚΔ πληροφορούν όσους φίλους του είχαν εξασφαλίσει εισιτήριο για τον αγώνα στο «Στέλιος Κυριακίδης», ότι αυτό θα ισχύσει κανονικά όταν το παιχνίδι θα διεξαχθεί.