Χρωστάει... απάντηση, για να κλείσει θετικά

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Οι πράσινοι θέλουν να σταματήσουν ένα αρνητικό σερί απέναντι στην ομάδα της Άχνας

Φιλοξενώντας απόψε στο ΓΣΠ (19:00) τη μία από τις δυο ομάδες που την είχαν κερδίσει στον πρώτο γύρο, η Ομόνοια θέλει να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα, μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ, αντιμετωπίζοντας τον Εθνικό, στον τελευταίο της αγώνα για τo 2025.

Μάλιστα, οι πράσινοι θέλουν να σταματήσουν ένα αρνητικό σερί απέναντι στην ομάδα της Άχνας, η οποία κέρδισε τα τελευταία δύο παιχνίδια, καθώς, πέραν του αγώνα στον πρώτο γύρο (2-1), είχε επικρατήσει και στο συναπάντημά τους τον Δεκέμβριο του 2024 –επίσης στο Δασάκι– με 1-0.

Ο Χένινγκ Μπεργκ, στο παιχνίδι μεσοβδόμαδα, απέναντι στη Ρακόφ στην Ευρώπη, έκανε αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα, ενώ γενικότερα ο Νορβηγός επιδεικνύει μία τάση να δίνει προτεραιότητα στο πρωτάθλημα. Για αυτό κι αναμένεται να επαναφέρει πιο... βασικές επιλογές. Χωρίς να αποκλείεται να εκπλήξει και πάλι, ο προπονητής της Ομόνοιας είναι πιθανόν να επιλέξει τους ίδιους έντεκα που άρχισαν τον αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ, στο προηγούμενο παιχνίδι πρωταθλήματος, δηλαδή τους Φαμπιάνο, Κίτσο, Παναγιώτου,  Κουλιμπαλί, Μασούρα, Άιτινγκ, Εβάντρο, Τάνκοβιτς, Σεμέδο, Γιόβετιτς και Νεοφύτου.

Πάντως, στην ετοιμασία των αγωνιστικών του πλάνων δεν περιλαμβάνεται ο Φράνσις Ουζόχο, που ούτως ή αλλιώς θα λείψει για το επόμενο διάστημα καθώς έχει ενσωματωθεί με την Εθνική Νιγηρίας για τους αγώνες στο Κόπα Άφρικα. Eκτός και οι Στεπίνσκι και Μουσιαλόφσκι.

Διαβαστε ακομη