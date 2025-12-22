Τα πρώτα δείγματα, το στοίχημα του Λοσάδα και η απουσία Κβίντα

Μετά από ένα αρνητικό σερί τριών αγώνων (δύο ισοπαλίες και μία ήττα), ο Απόλλωνας επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα, επικρατώντας εκτός έδρας με 1-0 της Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ., στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan. Μια νίκη απαραίτητη τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά, απέναντι σε έναν αντίπαλο από τον οποίο είχε ηττηθεί με 3-0 στον πρώτο γύρο.

Η αναμέτρηση σηματοδότησε και το ντεμπούτο του Ερνάν Λοσάδα στον πάγκο των κυανολεύκων. Ο Αργεντινός τεχνικός δεν είχε τον χρόνο να αλλάξει πολλά και ασφαλώς δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα από το πρώτο του παιχνίδι. Παρ’ όλα αυτά, καταγράψαμε ορισμένα θετικά στοιχεία. Ο Απόλλωνας παρουσιάστηκε με κοντινές γραμμές, καλή κυκλοφορία της μπάλας στο πρώτο ημίχρονο, απέναντι σε μια πολυπρόσωπη άμυνα. Επιπλέον, αμυντικά, η ομάδα δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, παρότι αγωνίστηκε χωρίς τον κορυφαίο της επιθετικό, Κβίντα.

Το μεγάλο ζητούμενο, πάντως, παραμένει η σταθερότητα στην απόδοση, καθώς η ομάδα καλά παιχνίδια είχε κάνει και με τον Σωφρόνη Αυγουστή. Αυτό που στοιχίζει μέχρι τώρα στους κυανόλευκους είναι οι μεταπτώσεις στην οπόδοσή τους και αν δεν περιοριστούν, η μάχη για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο θα παραμείνει εξαιρετικά δύσκολη. Ίσως, όμως, αυτή να είναι και η τελευταία ευκαιρία για τον Απόλλωνα να πάρει την άνω βόλτα.

Η συνέχεια θα δείξει κατά πόσο η παρουσία του Λοσάδα μπορεί να φέρει μεγαλύτερη αγωνιστική συνέπεια και ξεκάθαρη ταυτότητα στο παιχνίδι της ομάδας. Το θετικό είναι ότι δίνεται η δυνατότητα στον Αργεντίνο εν μέσω της διακοπής του πρωταθλήματος να δουλέψει με τους ποδοσφαιριστές του και να προσπαθήσει να τους μεταφέρει σε μεγαλύτερο βαθμό τα δικά του «θέλω».