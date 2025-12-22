ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα πρώτα δείγματα, το στοίχημα του Λοσάδα και η απουσία Κβίντα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τα πρώτα δείγματα, το στοίχημα του Λοσάδα και η απουσία Κβίντα

Ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία για τον Απόλλωνα να πάρει την άνω βόλτα.

Μετά από ένα αρνητικό σερί τριών αγώνων (δύο ισοπαλίες και μία ήττα), ο Απόλλωνας επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα, επικρατώντας εκτός έδρας με 1-0 της Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ., στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan. Μια νίκη απαραίτητη τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά, απέναντι σε έναν αντίπαλο από τον οποίο είχε ηττηθεί με 3-0 στον πρώτο γύρο.

Η αναμέτρηση σηματοδότησε και το ντεμπούτο του Ερνάν Λοσάδα στον πάγκο των κυανολεύκων. Ο Αργεντινός τεχνικός δεν είχε τον χρόνο να αλλάξει πολλά και ασφαλώς δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα από το πρώτο του παιχνίδι. Παρ’ όλα αυτά, καταγράψαμε ορισμένα θετικά στοιχεία. Ο Απόλλωνας παρουσιάστηκε με κοντινές γραμμές, καλή κυκλοφορία της μπάλας στο πρώτο ημίχρονο, απέναντι σε μια πολυπρόσωπη άμυνα. Επιπλέον, αμυντικά, η ομάδα δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, παρότι αγωνίστηκε χωρίς τον κορυφαίο της επιθετικό, Κβίντα.

Το μεγάλο ζητούμενο, πάντως, παραμένει η σταθερότητα στην απόδοση, καθώς η ομάδα καλά παιχνίδια είχε κάνει και με τον Σωφρόνη Αυγουστή. Αυτό που στοιχίζει μέχρι τώρα στους κυανόλευκους είναι οι μεταπτώσεις στην οπόδοσή τους και αν δεν περιοριστούν, η μάχη για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο θα παραμείνει εξαιρετικά δύσκολη. Ίσως, όμως, αυτή να είναι και η τελευταία ευκαιρία για τον Απόλλωνα να πάρει την άνω βόλτα.

Η συνέχεια θα δείξει κατά πόσο η παρουσία του Λοσάδα μπορεί να φέρει μεγαλύτερη αγωνιστική συνέπεια και ξεκάθαρη ταυτότητα στο παιχνίδι της ομάδας. Το θετικό είναι ότι δίνεται η δυνατότητα στον Αργεντίνο εν μέσω της διακοπής του πρωταθλήματος να δουλέψει με τους ποδοσφαιριστές του και να προσπαθήσει να τους μεταφέρει σε μεγαλύτερο βαθμό τα δικά του «θέλω».

Κατηγορίες

ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πέδρο Μάρκες: Το γκολ που επιβεβαιώνει την αξία του

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο κόσμος της Ρεάλ μίλησε: Στηρίζει Αλόνσο και θέλει να φύγει ο Βινίσιους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χριστουγεννιάτικη ανάπαυλα για την ομάδα, οικονομικό στοίχημα για τη διοίκηση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Οι Σουηδοί αποκάλυψαν το συμβόλαιο του Γερεμέγεφ με τον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Τα πρώτα δείγματα, το στοίχημα του Λοσάδα και η απουσία Κβίντα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Χριστούγεννα στην κορυφή μετά από το 2007 η ΑΕΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Πάφος FC – ΑΠΟΕΛ: Μπλοκαρισμένο από το πρόγραμμα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μονόδρομος η... ομαλή προσγείωση

ΑΕΚ

|

Category image

Κυπριακή δράση και όχι μονο (το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας)

TV

|

Category image

Με ανατροπή η ΑΕΚ έδιωξε το... φάντασμα των Χριστουγέννων

Ελλάδα

|

Category image

Η επίσημη ανακοίνωση της ΚΟΠ για την αναβολή του Πάφος FC-ΑΠΟΕΛ και το τι μέλλει γενέσθαι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Θα τα δώσουμε όλα να πετύχουμε τον στόχο μας»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Πάτησε τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ, ο Κότσαρης απέτρεψε τη συντριβή!

Ελλάδα

|

Category image

«Είμαι εδώ γιατί χρειαζόταν αλλαγή – Είμαι Αργεντίνος, αγαπώ την πίεση»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Επιτέλους νίκη και... βήμα σωτηρίας για Φιορεντίνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη