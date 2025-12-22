Πάφος FC – ΑΠΟΕΛ: Μπλοκαρισμένο από το πρόγραμμα

Πονοκέφαλο προκαλεί στην ΚΟΠ ο επαναπρογραμματισμός του ντέρμπι Πάφος FC – ΑΠΟΕΛ, το οποίο αναβλήθηκε και αναμένεται να διεξαχθεί εντός του πρώτου διμήνου του 2026. Με το υφιστάμενο καλεντάρι της ομάδας του Χουάν Κάρλος Καρσέδο, ωστόσο, δεν διαφαίνεται άμεσα διαθέσιμη ημερομηνία.

Η πρωταθλήτρια Κύπρου μπαίνει σε έναν εξαιρετικά φορτωμένο Ιανουάριο, με συνεχόμενες εγχώριες και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την εξεύρεση κενού για το μεγάλο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ. Το πρόγραμμα της Πάφος FC τον Ιανουάριο:

4/1: Απόλλων – Πάφος FC (Πρωτάθλημα, «Αλφαμέγα»)

7/1: Πάφος FC – Ακρίτας (Κύπελλο)

12/1: Πάφος FC – Ομόνοια Αραδίππου (Πρωτάθλημα)

17/1: Ολυμπιακός – Πάφος FC (Πρωτάθλημα)

21/1: Τσέλσι – Πάφος FC (Champions League, League Phase)

25/1: Πάφος FC – ΑΕΚ (Πρωτάθλημα)

28/1: Πάφος FC – Σλάβια Πράγας (Champions League, League Phase)

Με αυτά τα δεδομένα, για να «χωρέσει» το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, θα πρέπει να μετατεθεί άλλη αναμέτρηση, κάτι που δεν είναι και το πιο εύκολο. Το πιο πιθανό είναι η διεξαγωγή του αγώνα να μεταφερθεί τον Φεβρουάριο.