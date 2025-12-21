Οι 22 που θα... ξεκινούσαν το Πάφος-ΑΠΟΕΛ

Το ντέρμπι Πάφος-ΑΠΟΕΛ αναβλήθηκε όμως οι ενδεκάδες που είχαν επιλέξει οι δύο προπονητές για να ξεκινούσαν το ματς, έγιναν, έστω και με καθυστέρηση, γνωστές μέσα από την εφαρμογή της ΚΟΠ.

Ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο είχε αποφασίσει να αρχίσει η Πάφος το ντέρμπι με τους Μιχαήλ, Μπρούνο, Λουκάσεν, Λουίζ, Μίμοβιτς, Σούνιτς, Πέπε, Ντράγκομιρ, Όρσιτς, Κορέια και Άντερσον, ενώ από πλευράς ΑΠΟΕΛ ο Πάμπλο Γκαρσία είχε επιλέξει τους Μπέλετς, Νανού, Αντωνίου, Λαΐφη, Σταφυλίδη, Σατσιά, Ντάλσιο, Ρόσα, Τομάς, Κόρμπου και Ντράζιτς.

Σημειώνεται πως οι ενδεκάδες που επέλεξαν οι δύο κόουτς δεν είναι δεσμευτικές ενόψει του επαναληπτικού αγώνα. Από την άλλη, εξυπακούεται ότι οι όποιες μεταγραφές δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς θα δύνανται να αγωνιστούν μόνο όσοι είναι σήμερα (21/12) στο δυναμικό των δύο ομάδων.