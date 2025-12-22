ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο κόσμος της Ρεάλ μίλησε: Στηρίζει Αλόνσο και θέλει να φύγει ο Βινίσιους

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο κόσμος της Ρεάλ μίλησε: Στηρίζει Αλόνσο και θέλει να φύγει ο Βινίσιους

Η δημοσκόπηση της Marca δείχνει πως οι φίλοι της Ρεάλ πιστεύουν στον Τσάμπι Αλόνσο και επιθυμούν πώληση του Βινίσιους.

Τις τάσεις που υπάρχουν μεταξύ των φίλων της Ρεάλ για τα φλέγοντα ζητήματα της ομάδας καταγράφει η Marca σε διαδικτυακή της δημοσκόπηση, με τη συμμετοχή πάνω από 100.000 φιλάθλων.

Το κοινό της «βασίλισσας» φαίνεται πως τάσσεται στο πλευρό του Τσάμπι Αλόνσο, καθώς μόνο το 16% θεωρεί πως ο προπονητής είναι ο βασικός υπεύθυνος για την προβληματική πορεία της ομάδας. Αντίθετα, το 61% θεωρεί υπεύθυνους τους παίκτες και το 23% την διοίκηση.

Στο ερώτημα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσει η διοίκηση τον Βάσκο τεχνικό, το 76% θεωρεί πως πρέπει να στηριχτεί και να ενισχυθεί, ενώ μόλις το 14% πιστεύει πως πρέπει να απολυθεί άμεσα και το 10% να κριθεί μετά το Σούπερ Καπ τον Ιανουάριο.

Σχετικά με τον Βινίσιους Ζούνιορ, που έχει επικριθεί τόσο για τις εμφανίσεις του όσο και κυρίως για τη συμπεριφορά του, το 86% πιστεύει πως πρέπει να πωληθεί, ενώ από 7% συγκέντρωσαν οι επιλογές να στηριχτεί και πως απλώς είναι ντεφορμέ και σύντομα θα δείξει ξανά το ταλέντο του.

Γενικά, πάντως, ο κόσμος της Ρεάλ δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος για τη φετινή σεζόν. Το 68% θεωρεί πως η ομάδα δεν θα καταφέρει να πάρει ούτε το πρωτάθλημα αλλά ούτε και το Champions League, ενώ μόλις το 20% βλέπει να παίρνει το πρωτάθλημα και το 12% να παίρνει και το Champions League.

 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πέδρο Μάρκες: Το γκολ που επιβεβαιώνει την αξία του

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο κόσμος της Ρεάλ μίλησε: Στηρίζει Αλόνσο και θέλει να φύγει ο Βινίσιους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χριστουγεννιάτικη ανάπαυλα για την ομάδα, οικονομικό στοίχημα για τη διοίκηση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Οι Σουηδοί αποκάλυψαν το συμβόλαιο του Γερεμέγεφ με τον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Τα πρώτα δείγματα, το στοίχημα του Λοσάδα και η απουσία Κβίντα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Χριστούγεννα στην κορυφή μετά από το 2007 η ΑΕΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Πάφος FC – ΑΠΟΕΛ: Μπλοκαρισμένο από το πρόγραμμα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μονόδρομος η... ομαλή προσγείωση

ΑΕΚ

|

Category image

Κυπριακή δράση και όχι μονο (το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας)

TV

|

Category image

Με ανατροπή η ΑΕΚ έδιωξε το... φάντασμα των Χριστουγέννων

Ελλάδα

|

Category image

Η επίσημη ανακοίνωση της ΚΟΠ για την αναβολή του Πάφος FC-ΑΠΟΕΛ και το τι μέλλει γενέσθαι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Θα τα δώσουμε όλα να πετύχουμε τον στόχο μας»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Πάτησε τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ, ο Κότσαρης απέτρεψε τη συντριβή!

Ελλάδα

|

Category image

«Είμαι εδώ γιατί χρειαζόταν αλλαγή – Είμαι Αργεντίνος, αγαπώ την πίεση»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Επιτέλους νίκη και... βήμα σωτηρίας για Φιορεντίνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη