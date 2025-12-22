Ο κόσμος της Ρεάλ μίλησε: Στηρίζει Αλόνσο και θέλει να φύγει ο Βινίσιους
Η δημοσκόπηση της Marca δείχνει πως οι φίλοι της Ρεάλ πιστεύουν στον Τσάμπι Αλόνσο και επιθυμούν πώληση του Βινίσιους.
Τις τάσεις που υπάρχουν μεταξύ των φίλων της Ρεάλ για τα φλέγοντα ζητήματα της ομάδας καταγράφει η Marca σε διαδικτυακή της δημοσκόπηση, με τη συμμετοχή πάνω από 100.000 φιλάθλων.
Το κοινό της «βασίλισσας» φαίνεται πως τάσσεται στο πλευρό του Τσάμπι Αλόνσο, καθώς μόνο το 16% θεωρεί πως ο προπονητής είναι ο βασικός υπεύθυνος για την προβληματική πορεία της ομάδας. Αντίθετα, το 61% θεωρεί υπεύθυνους τους παίκτες και το 23% την διοίκηση.
Στο ερώτημα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσει η διοίκηση τον Βάσκο τεχνικό, το 76% θεωρεί πως πρέπει να στηριχτεί και να ενισχυθεί, ενώ μόλις το 14% πιστεύει πως πρέπει να απολυθεί άμεσα και το 10% να κριθεί μετά το Σούπερ Καπ τον Ιανουάριο.
Σχετικά με τον Βινίσιους Ζούνιορ, που έχει επικριθεί τόσο για τις εμφανίσεις του όσο και κυρίως για τη συμπεριφορά του, το 86% πιστεύει πως πρέπει να πωληθεί, ενώ από 7% συγκέντρωσαν οι επιλογές να στηριχτεί και πως απλώς είναι ντεφορμέ και σύντομα θα δείξει ξανά το ταλέντο του.
Γενικά, πάντως, ο κόσμος της Ρεάλ δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος για τη φετινή σεζόν. Το 68% θεωρεί πως η ομάδα δεν θα καταφέρει να πάρει ούτε το πρωτάθλημα αλλά ούτε και το Champions League, ενώ μόλις το 20% βλέπει να παίρνει το πρωτάθλημα και το 12% να παίρνει και το Champions League.