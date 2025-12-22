Ο κόσμος της Ρεάλ μίλησε: Στηρίζει Αλόνσο και θέλει να φύγει ο Βινίσιους

Τις τάσεις που υπάρχουν μεταξύ των φίλων της Ρεάλ για τα φλέγοντα ζητήματα της ομάδας καταγράφει η Marca σε διαδικτυακή της δημοσκόπηση, με τη συμμετοχή πάνω από 100.000 φιλάθλων.

Το κοινό της «βασίλισσας» φαίνεται πως τάσσεται στο πλευρό του Τσάμπι Αλόνσο, καθώς μόνο το 16% θεωρεί πως ο προπονητής είναι ο βασικός υπεύθυνος για την προβληματική πορεία της ομάδας. Αντίθετα, το 61% θεωρεί υπεύθυνους τους παίκτες και το 23% την διοίκηση.

Στο ερώτημα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσει η διοίκηση τον Βάσκο τεχνικό, το 76% θεωρεί πως πρέπει να στηριχτεί και να ενισχυθεί, ενώ μόλις το 14% πιστεύει πως πρέπει να απολυθεί άμεσα και το 10% να κριθεί μετά το Σούπερ Καπ τον Ιανουάριο.

Σχετικά με τον Βινίσιους Ζούνιορ, που έχει επικριθεί τόσο για τις εμφανίσεις του όσο και κυρίως για τη συμπεριφορά του, το 86% πιστεύει πως πρέπει να πωληθεί, ενώ από 7% συγκέντρωσαν οι επιλογές να στηριχτεί και πως απλώς είναι ντεφορμέ και σύντομα θα δείξει ξανά το ταλέντο του.

Γενικά, πάντως, ο κόσμος της Ρεάλ δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος για τη φετινή σεζόν. Το 68% θεωρεί πως η ομάδα δεν θα καταφέρει να πάρει ούτε το πρωτάθλημα αλλά ούτε και το Champions League, ενώ μόλις το 20% βλέπει να παίρνει το πρωτάθλημα και το 12% να παίρνει και το Champions League.