Η επίσημη ανακοίνωση της ΚΟΠ για την αναβολή του Πάφος FC-ΑΠΟΕΛ και το τι μέλλει γενέσθαι

Στις 22:00 το βράδυ ήρθε και η επίσημη επιβεβαίωση από την ΚΟΠ σχετικά με την αναβολή του Πάφος FC-AΠΟΕΛ. Η Ομοσπονδία σημειώνει ότι το παιχνίδι δεν θα γίνει τη Δευτέρα και θα γίνει σε νέα ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η ανακοίνωση:

«Ανακοινώνεται πως ο προγραμματισμένος για σήμερα αγώνας μεταξύ της Πάφος FC και του ΑΠΟΕΛ για τη 15η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan που έχει αναβληθεί λόγω ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ, δεν θα διεξαχθεί αύριο Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο».