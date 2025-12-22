ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα σχέδια χρειάζονται... ισχυρά τρίποντα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Τα σχέδια χρειάζονται... ισχυρά τρίποντα

Παρουσιάζεται απόψε μια τέτοια ευκαιρία!

Για την επιδίωξη της ΑΕΛ να κυνηγήσει, κατά πρώτο λόγο, μία θέση στην πρώτη εξάδα και, κατά δεύτερο, ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, χρειάζεται να κερδηθούν τρίποντα κόντρα σε ομάδες που βρίσκονται στα πιο πάνω διαζώματα. Μία τέτοια ευκαιρία για την ομάδα της Λεμεσού παρουσιάζεται απόψε (19:00) στο εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία προέρχεται από τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία και την πρόκριση στους 16 του Conference League. Η ομάδα της Λεμεσού απέχει αυτή τη στιγμή επτά βαθμούς από τη σημερινή αντίπαλό της (28-21), η οποία φιγουράρει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Όπως γίνεται αντιληπτό, το αποτέλεσμα του τελευταίου αγώνα για το 2025 θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό κατά πόσον το συγκρότημα του Ούγκο Μαρτίνς θα έχει βάσιμες ελπίδες για υλοποίηση του στόχου του. Εφόσον πάρει ένα ισχυρό τρίποντο θα δικαιούται να επενδύσει περισσότερο στο όνειρο για έξοδο στην Ευρώπη, μέσω αυτού του θεσμού. Στα πλάνα του προπονητή των γαλαζοκιτρίνων δεν υπολογίζονται οι Φεριέρ και Ιμανισίμουε, που θα εκτίσουν την ποινή της τιμωρίας τους, καθώς και οι Ουεντραόγκο, Νεοφύτου και Τομάλα. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΛ δεν θα έχει ούτε τη συμπαράσταση του κόσμου της, καθώς ο αγώνας θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

