ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Κορίνθιανς επέστρεψε στην κορυφή: Κυπελλούχος Βραζιλίας με «χρυσό» Ντεπάι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Κορίνθιανς επέστρεψε στην κορυφή: Κυπελλούχος Βραζιλίας με «χρυσό» Ντεπάι

Η αναμονή 16 ετών έλαβε τέλος για την Κορίνθιανς, η οποία κατέκτησε το Κύπελλο Βραζιλίας 2026, επικρατώντας με 2-1 της Βάσκο Ντα Γκάμα εκτός έδρας, μετά το 0-0 του πρώτου τελικού στο Σάο Πάολο.

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Μέμφις Ντεπάι, ο οποίος πέτυχε το καθοριστικό γκολ, η ομάδα του Σάο Πάολο σήκωσε την κούπα για πρώτη φορά μετά το 2009, γράφοντας ξανά το όνομά της στη λίστα των τροπαιούχων.

Ο τελικός ξεκίνησε ιδανικά για τους φιλοξενούμενους, που άνοιξαν το σκορ στο 18ο λεπτό, όταν ο Γιούρι Αλμπέρτο εκτέλεσε υποδειγματικά από πλάγια θέση, δίνοντας προβάδισμα στην Κορίνθιανς. Η Βάσκο, ωστόσο, αντέδρασε πριν την ανάπαυλα, ισοφαρίζοντας στο 41’ με κοντινή κεφαλιά του Νούνο Μορέιρα.

Το γκολ του τίτλου ήρθε στο 63’. Έπειτα από ταχύτατη αντεπίθεση, ο Ντεπάι βρέθηκε αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι και με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, «σφραγίζοντας» την κατάκτηση του τροπαίου και ξεσηκώνοντας τους φίλους της Κορίνθιανς.

 

SDNA

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το πρώτο... δεύτερο και η σύμπτωση!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Το ταξίδι συνεχίζεται»: To φοβερό βίντεο του Ολυμπιακού για την επέκταση με τον Μεντιλίμπαρ

Ελλάδα

|

Category image

Κοντά στη Μίλαν ο Φίλκρουγκ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κοινή ανακοίνωση ΝΒΑ και FIBΑ: Επαφές τον Ιανουάριο με ενδιαφερόμενες ομάδες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συναπάντημα με ευχάριστες αναμνήσεις

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Τιμωρήθηκε με βάση τους εσωτερικούς κανονισμούς»

ΑΕΚ

|

Category image

LIVE: AEΛ - ΑΕΚ 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: Ομόνοια - Εθνικός Άχνας 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ρήξη πρόσθου χιαστού ο Μιναμίνο, σε μεγάλο κίνδυνο το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε βοηθό προπονητή και γυμναστή ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ στο «Alphamega» με πέντε αλλαγές

ΑΕΚ

|

Category image

Με τρεις αλλαγές η ενδεκάδα της ΑΕΛ κόντρα στην ΑΕΚ

ΑΕΛ

|

Category image

Με ένα νέο πρόσωπο η ενδεκάδα του Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Χρυσό Παπούτσι»: Κέιν και Χάαλαντ... μοιράζονται την κορυφή, 26ος ο Παυλίδης, 34ος ο Ελ Κααμπί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Γιαμάλ κύριος στόχος μηνυμάτων μίσους στα social media τον Νοέμβριο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη