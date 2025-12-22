Η Κορίνθιανς επέστρεψε στην κορυφή: Κυπελλούχος Βραζιλίας με «χρυσό» Ντεπάι

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Μέμφις Ντεπάι, ο οποίος πέτυχε το καθοριστικό γκολ, η ομάδα του Σάο Πάολο σήκωσε την κούπα για πρώτη φορά μετά το 2009, γράφοντας ξανά το όνομά της στη λίστα των τροπαιούχων.

Ο τελικός ξεκίνησε ιδανικά για τους φιλοξενούμενους, που άνοιξαν το σκορ στο 18ο λεπτό, όταν ο Γιούρι Αλμπέρτο εκτέλεσε υποδειγματικά από πλάγια θέση, δίνοντας προβάδισμα στην Κορίνθιανς. Η Βάσκο, ωστόσο, αντέδρασε πριν την ανάπαυλα, ισοφαρίζοντας στο 41’ με κοντινή κεφαλιά του Νούνο Μορέιρα.

Το γκολ του τίτλου ήρθε στο 63’. Έπειτα από ταχύτατη αντεπίθεση, ο Ντεπάι βρέθηκε αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι και με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, «σφραγίζοντας» την κατάκτηση του τροπαίου και ξεσηκώνοντας τους φίλους της Κορίνθιανς.

