ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι Σουηδοί αποκάλυψαν το συμβόλαιο του Γερεμέγεφ με τον ΠΑΟΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι Σουηδοί αποκάλυψαν το συμβόλαιο του Γερεμέγεφ με τον ΠΑΟΚ

Η σουηδική Sportbladet αποκαλύπτει τους όρους του συμβολαίου του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ με τον ΠΑΟΚ.

Τις λεπτομέρειες των όρων του συμβολαίου του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ με τον ΠΑΟΚ αποκαλύπτουν οι συμπατριώτες του. Η σουηδική Sportbladet αναφέρει πως ο 32χρονος επιθετικός έχει ήδη υπογράψει συμβόλαιο, που θα έχει διάρκεια 18 μηνών (ως το 2027), με δυνατότητα επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο.

Επίσης το δημοσίευμα επισημαίνει πως ο Γερεμέγεφ είχε προτάσεις τόσο από την πατρίδα του, όσο και από τη Νότια Κορέα, αλλά και πως η απόκτησή του από τον Δικέφαλο του Βορρά θα ανακοινωθεί στις αρχές του νέου έτους (2026).

Υπενθυμίζεται πως ο Σουηδός άσος είχε παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα Κυπέλλου με την Μαρκό την περασμένη Τετάρτη.

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πέδρο Μάρκες: Το γκολ που επιβεβαιώνει την αξία του

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο κόσμος της Ρεάλ μίλησε: Στηρίζει Αλόνσο και θέλει να φύγει ο Βινίσιους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χριστουγεννιάτικη ανάπαυλα για την ομάδα, οικονομικό στοίχημα για τη διοίκηση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Οι Σουηδοί αποκάλυψαν το συμβόλαιο του Γερεμέγεφ με τον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Τα πρώτα δείγματα, το στοίχημα του Λοσάδα και η απουσία Κβίντα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Χριστούγεννα στην κορυφή μετά από το 2007 η ΑΕΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Πάφος FC – ΑΠΟΕΛ: Μπλοκαρισμένο από το πρόγραμμα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μονόδρομος η... ομαλή προσγείωση

ΑΕΚ

|

Category image

Κυπριακή δράση και όχι μονο (το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας)

TV

|

Category image

Με ανατροπή η ΑΕΚ έδιωξε το... φάντασμα των Χριστουγέννων

Ελλάδα

|

Category image

Η επίσημη ανακοίνωση της ΚΟΠ για την αναβολή του Πάφος FC-ΑΠΟΕΛ και το τι μέλλει γενέσθαι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Θα τα δώσουμε όλα να πετύχουμε τον στόχο μας»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Πάτησε τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ, ο Κότσαρης απέτρεψε τη συντριβή!

Ελλάδα

|

Category image

«Είμαι εδώ γιατί χρειαζόταν αλλαγή – Είμαι Αργεντίνος, αγαπώ την πίεση»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Επιτέλους νίκη και... βήμα σωτηρίας για Φιορεντίνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη