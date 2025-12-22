Οι Σουηδοί αποκάλυψαν το συμβόλαιο του Γερεμέγεφ με τον ΠΑΟΚ

Τις λεπτομέρειες των όρων του συμβολαίου του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ με τον ΠΑΟΚ αποκαλύπτουν οι συμπατριώτες του. Η σουηδική Sportbladet αναφέρει πως ο 32χρονος επιθετικός έχει ήδη υπογράψει συμβόλαιο, που θα έχει διάρκεια 18 μηνών (ως το 2027), με δυνατότητα επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο.

Επίσης το δημοσίευμα επισημαίνει πως ο Γερεμέγεφ είχε προτάσεις τόσο από την πατρίδα του, όσο και από τη Νότια Κορέα, αλλά και πως η απόκτησή του από τον Δικέφαλο του Βορρά θα ανακοινωθεί στις αρχές του νέου έτους (2026).

Υπενθυμίζεται πως ο Σουηδός άσος είχε παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα Κυπέλλου με την Μαρκό την περασμένη Τετάρτη.