Ανησυχία στον Αρχάγγελο για το ένα στα πέντε και το -8 που δεν θέλουν να γίνει με τίποτα -11

Προβληματισμός στον Αρχάγγελο.

Μπορεί, παρά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν το καλοκαίρι όσον αφορά το οικονομικό και τη στελέχωση του ρόστερ, στον ΑΠΟΕΛ να έβαλαν ψηλά τον πήχη, ωστόσο στο γήπεδο άρχισαν σιγά-σιγά να φανερώνονται ελλείψεις και αδυναμίες.

Η σοβαρή συνέπεια των μέτριων εμφανίσεων για την ομάδα της Λευκωσίας είναι ότι βλέπει την κορυφή από το -8 και το ερώτημα που τίθεται είναι αν οι γαλαζοκίτρινοι μπορούν να εκπληρώσουν τον μεγάλο στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος ή αν πρέπει να τον διαφοροποιήσουν και να προσηλωθούν σε πιο ρεαλιστικές επιδιώξεις, όπως η έξοδος στην Ευρώπη.

Δεν είναι μόνο η απόσταση από την κορυφή που προβληματίζει τους γαλαζοκίτρινους, αλλά και το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη τρεις ομάδες που υπερτερούν βαθμολογικά της δικής τους. Το πιο σημαντικό όμως είναι οι αδυναμίες της ομάδας.

Στον τελευταίο αγώνα με την Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ., η ομάδα δεν κατάφερε να ασκήσει πίεση και να δημιουργήσει ρήγματα, ενώ ταυτόχρονα έδειξε ευάλωτη αμυντικά και λίγο έλειψε να τιμωρηθεί.

Ενδεικτικό των αδυναμιών του ΑΠΟΕΛ είναι ότι στα τελευταία πέντε παιχνίδια πανηγύρισε μόλις μία νίκη απέναντι στον Άρη, ενώ εξήλθε ισόπαλος τρεις φορές (Ομόνοια, Ανόρθωση, Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ.) και ηττήθηκε από την ΑΕΛ.

Ο ΑΠΟΕΛ καλείται τις επόμενες αγωνιστικές να απαντήσει για το κατά πόσο μπορεί να παλέψει για τον αρχικό του στόχο.

Η συνέχεια τον φέρνει αντιμέτωπο με ένα από τα πιο δύσκολα εμπόδια του μαραθωνίου: την Πάφος FC (21/12, 19:00) στο «Στέλιος Κυριακίδης». Στον Αρχάγγελο γνωρίζουν καλά ότι αν η διαφορά εκτοξευθεί στους έντεκα βαθμούς, ο πρώτος στόχος θα κάνει σύντομα φτερά. Τουναντίον, αν η διαφορά μειωθεί στο -5, ο ΑΠΟΕΛ μπαίνει και πάλι στο κόλπο για τον μεγάλο στόχο.

 

 

