«Δώρα – άδωρα» για ΑΕΛ

Η ΑΕΛ δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις συγκυρίες που τις παρουσιάστηκαν στη 14η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan και έχασε μια σημαντική ευκαιρία να κάνει βαθμολογικό άλμα.

Παρά το γεγονός ότι αγωνιζόταν με δύο ποδοσφαιριστές περισσότερους απέναντι στον Ολυμπιακό, έμεινε στο 0-0, αποτέλεσμα που αφήνει έντονη απογοήτευση στις τάξεις της.

Την ίδια στιγμή, η ήττα του Απόλλωνα άνοιγε τον δρόμο για την κατάκτηση της 6ης θέσης, ωστόσο οι γαλαζοκίτρινοι δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν το «δώρο» που τους προσφερόταν. Η ΑΕΛ έπιασε τον Απόλλωνα στους 21 βαθμούς, αλλά τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν πολύ καλύτερα για την ομάδα της Λεμεσού.

Πέρα από το αποτέλεσμα, η ΑΕΛ καλείται να προβληματιστεί για τη συνολική της εικόνα και τη διαχείριση τέτοιων αγώνων. Σε παιχνίδια όπου οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, η αποτελεσματικότητα, η ένταση και η αποφασιστικότητα αποτελούν βασικά ζητούμενα.

Η συνέχεια του πρωταθλήματος δεν αφήνει πολλά περιθώρια. Η ΑΕΛ οφείλει να βγάλει άμεση αντίδραση και να δείξει ότι μπορεί να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται, αν θέλει να εκπληρώσει τον στόχο της για μια θέση στην εξάδα με την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.