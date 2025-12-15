Δύσκολα μένει ο Ντιμπαλά

Χωριστούς δρόμους αναμένεται να πάρουν Ρομα και Πάουλο Ντιμπάλα από το καλοκαίρι και μετά…

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει μέσω σχετικού ρεπορτάζ η «Gazzetta dello Sport», με αφορμή το γεγονός ότι ο Αργεντινός επιθετικός αναμένεται να βρεθεί για τέταρτο διαδοχικό αγώνα στον πάγκο των «τζαλορόσι», στην αποψινή αναμέτρηση με την Κόμο.

Ο Ντιμπάλα έχει πάει πολύ πίσω στην ιεραρχία της επίθεσης της Ρόμα με τον Τζανπιέρο Γκασπερίνι να τον υπολογίζει περισσότερο ως αναπληρωματικό, ενώ το συμβόλαιό του με την ιταλική ομάδα λήγει τον ερχόμενο Ιούνιο.

Ωστόσο, ούτε ο 29χρονος άσος επιθυμεί να μπει σε διαδικασία συζητήσεων αλλά ούτε και η διοίκηση της Ρόμα σκοπεύει να του κάνει πρόταση ανανέωσης.

Βέβαια, σύμφωνα με το δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας, ο Ντιμπάλα δεν πρόκειται να αποχωρήσει από την ομάδα του στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, καθώς περιμένουν παιδί με την σύντροφο του.

